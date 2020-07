El presidente brasileño Jair Bolsonaro dio positivo a un segundo examen de Covid-19, señaló el mandatario en declaraciones a la cadena de noticias CNN Brasil, tras someterse a una nueva prueba porque decía sentirse bien.

El mandatario señaló que se hizo el examen de PCR durante el día de ayer. Había dado positivo en un primer examen el 6 de julio pasado en el Hospital de las Fuerzas Armadas, tras lo cual inició un período de aislamiento en el Palacio de Alvorada, desde donde mantiene reuniones virtuales con sus ministros.

Bolsonaro grabó videos y también hizo transmisiones en vivo a través de las redes sociales, en las que aseguró haber experimentado una franca mejoría gracias al consumo de hidroxicloroquina. Tras esa evolución, quería hacerse un nuevo test para comprobar si aún tenía coronavirus y admitió que no quería seguir encerrado.

«Espero el resultado porque no puedo soportar esta rutina de quedarme en casa; me siento bien», dijo anoche. El mandatario señaló que en ningún momento sintió falta de aliento ni pérdida del gusto, y que después de haber registrado 38 grados de fiebre el lunes 6 de julio, su temperatura se mantuvo estable y no volvió a subir.

Bolsonaro, de 65 años, informó el martes pasado que había dado positivo en la prueba de Covid-19 a la que había sido sometido, durante una entrevista con canales de TV en el Palacio de la Alvorada, en Brasilia.

El presidente fue duramente criticado por minimizar la gravedad del coronavirus, al que varias veces calificó de «gripecita» pese a que la enfermedad hizo estragos en Brasil, el país más afectado después de Estados Unidos con 1.931.204 casos 74.262 muertes.

Al mismo tiempo, circulan rumores de que el ministro de Salud brasileño, general Eduardo Pazuello, podría ser despedido tras dos meses en el cargo

«Bajo presión Bolsonaro va a evaluar nombres para (el Ministerio de) Salud», dice el principal titular del portal del diario Estado de San Pablo de este miércoles.

Ayer el vicepresidente, general Hamilton Mourao, declaró «Pazuello es un ministro interino, todo indica que en un momento próximo el presidente va a sustituirlo».