Aranguren (Agencia AIM).- Ya no solo es el cierre de exportaciones a la carne, “o la mención de los agroquímicos como ‘agrotóxicos’, sino que el presidente, Alberto Fernández, puso en tela de juicio la seguridad jurídica de la propiedad privada, consagrada en la Constitución Nacional, generando malestar en el sector agropecuario con otra frase de antología, cuando dijo que ‘no tiene sentido tener tierras improductivas, cuando alguien está necesitando un terreno’”, afirmó el presidente de la Cooperativa Agrícola, Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren Limitada (Coopar), Felipe Berruhet, quien consideró que “con ese escenario, ya es hora que alguien tome la decisión política de empezar a actuar, antes de que sea demasiado tarde”.

Berruhet recordó que “en reiteradas oportunidades hice notar que a esta película ya la habíamos visto, pero como digo siempre, la esperanza es lo último que se pierde: conservaba la ilusión de que las cosas mejoraran. Sin embargo, escuchar al Presidente azuzando al campo, se ha vuelto moneda corriente, y es harto preocupante que el tenor de sus palabras sea siempre para castigar al sector agropecuario. Sus dichos y acciones tienen una connotación política que no cae nada bien a los agropecuarios”.

Así las cosas, Berruhet ratificó que el agro “es el único sector en el que se basa nuestra economía. Y por esa simple razón, es fundamental para el país reforzar cada vez más la producción agrícola y pecuaria, ya que, de lo contrario, no habrá forma de considerar la producción más eficiente de nuestra nación y de nuestra provincia. La realidad es que no vamos a ningún lado si el Gobierno sigue poniendo palos en la rueda, imponiendo derechos o impuestos a la exportación de un sector clave, cuando no le da herramientas para crecer como corresponde, por el aporte que hace”.

Con esas declaraciones, el presidente Fernández volvió a alejar de un clima propicio para la inversión productiva del país, dijo el contador, quien agregó; “con estas expresiones desafortunadas y con la inseguridad jurídica de la propiedad privada que pinta de aquí hacia adelante, ¿quién querrá invertir en tierras en Argentina?”.

Para el presidente de Coopar, “la realidad muestra que la única manera de hacer producir todas las hectáreas ‘improductivas’ del país y la provincia, es generando reglas de juego claras y estables, y políticas públicas adecuadas para el sector, considerando siempre que el respeto por la propiedad privada es la base de toda sociedad democrática”.

El agropecuario reconoció que “es triste reconocer que las declaraciones de Fernández buscan justificación para avanzar en otro intento de desplazamiento y apropiación, soslayando el derecho a la propiedad privada; y generan incertidumbre jurídica entre quienes tienen propiedades y no pueden trabajar la tierra porque la falta de políticas públicas para el sector agropecuario elimina del circuito productivo, día a día, a los pequeños y medianos productores”.

Ahora o nunca

Berruhet recordó que “cada vez falta menos para que inicie campaña para las elecciones legislativas de octubre, escenario donde cada ciudadano rural de Entre Ríos, tiene la responsabilidad de preguntar -a viva voz- a los postulantes de las bancas en el Congreso, qué harían para cambiar la situación del agro y cuál sería la política legislativa. El país necesita estrategias de mediano y largo plazo, y eso se logra con buenas leyes y una política de Estado que, en este momento, no existe”.

Por eso, insistió en que el campo “debe dar el paso hacia la política partidaria. No puede, dejar en mano de políticos como los que nos gobiernan, las decisiones que afectan al sector agropecuario y a la política en general. No se debe olvidar, tampoco, que los legisladores entrerrianos actúan en concordancia con el Gobierno Nacional, olvidando que la banca les fue asignada para defender los intereses de la ciudadanía, sean éstos citadinos o rurales. Con ese escenario, ya es hora que alguien tome la decisión política de empezar a actuar, antes de que sea demasiado tarde”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...