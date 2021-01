Se consagró campeon del torneo de El Porvenir en enero de 2020 y fue el ganador del torneo Recopa que organiza Sportivo Victoria. Campeón de dos torneos de verano, lo dejaron como el mejor del año.

Siempre se puede hacer un balance, independientemente que el mundo se haya partido en mil pedazos como tenemos la sensación que ocurrió.

Se puede ser recurrente en que fue un año difícil. Un año que tuvo de todo en todos los lugares, en todos los sectores de la vida de la sociedad. Un año de pérdidas que no nos da tregua a pesar de todos los imbéciles que se encargaron de politizar o de poner ideología a un virus que sigue haciendo estragos y que ya se ha cobrado miles de vidas en todo el planeta, poniendo de rodillas a millones de seres humanos.

El deporte postergó todos sus calendarios, sintió las bajas de miles de esos cercanos promotores y todavía tiene un futuro incierto para el común de sus seguidores independientemente que la actividad profesional y comercial haya comenzado a poner en marcha todas las competencias posibles y permitidas en el mundo entero, en la mayoría de los casos sin presencia de público.

Pero veamos como arrancó el año. El primer campeón del fútbol fue Banfield. El equipo del Taladro ganó 3 a 0 Huracán por la final del Torneo noctuno de El Porvenir y desató una verdadera fiesta entre los simpatizantes y seguidores del equipo del Cuarto Cuartel. Sergio Romero en dos oportunidades en el primer tiempo y Leandro Insaurralde en la parte final fueron los autores de los goles. Las tribunas del El Porvenir estuvieron colmadas. En la primera final, Banfield cayó por 1 a 0, pero en la definición el equipo del Taladro salió con todo. Los goles en el primer tiempo fueron convertidos por Sergio Romero (11’ y 27’ ambos en el primer tiempo) y Leandro Insaurralde (7’ del segundo tiempo).

Los equipos salieron a la cancha de la siguiente manera:

Banfield: Jorge Parravicini; Exequiel Cuello, Cesar Banega, Carlos Schneider, Franco Ríos, Leandro Isaurralde, Brian Rivasseau, Ignacio Vera; Leonel DiazDarío Castañeda, Sergio Romero. Suplentes: Jorge Ríos, Franco Giménez; Santiago Acevedo, Santiago Vigliani, Enzo Hereñu DT: Diego Vergara.

Huracán; Mariano Olarte; Milton Cabeza, Facundo Díaz Bussi, Miguel Patiño, Gabriel Domínguez; Diego Flores, Damián López, Nicolás Luna, Jerónimo Luna; Gonzálo Iselli, Santiago Maradey. Suplentes: Ariel Medrano; Axel Chiara, Nicolás Silva, Emanuel Camejo. DT Gabino Turano. Los primeros diez días de enero abrían la puerta para un gran año para el fútbol victoriense y el deporte en general, algo que después quedaría en solo en el intento.

Tuvieron que pasar 25 años para que un equipo del Taladro se pusiera de pie de cara a un momento tan especial para la obtención del título. Fue el primer título para Diego Vergara como técnico.

Pegadito al torneo de El Porvenir, dio comienzo el Torneo Copa como en todos los enero. La 55º edición Torneo Copa tuvo un desarrollo apasionante como suele suceder cada verano, donde Banfield también fue protagonista, hasta las instancias finales por rueda de perdedores. En este caso uno de los destacados de siempre fue el equipo de 25 de Mayo de Nogoyá que además de tener interesantes figuras promovidas de sus divisiones menores, llegó a la final junto a uno de los favoritos de siempre: El Club Atlético Huracán, que venía de jugar la final de El Porvenir donde cayó justamente ante El Taladro.

Para la final de la 55º edición la entidad Mayense preparó una verdadera fiesta, una jornada especial, distinta. La noche de la gran final –martes 18 de febrero de 2020- comenzó con un partido entre viejas glorias de 25 de Mayo de Victoria y Rosario Central. Todo un lujo volver a ver a muchos de los que estuvieron en el campo de juego. Por el lado del local, aparecieron Juan Stiechr; Gustavo Alves; Carlos Sanzberro; ‘Nano’ Bechi; Marcelo Enriquez; Luis Valente; ‘Coqui’ Acosta; Luis Ramírez; Victor Pablo Figueras; los hermanos, José y Carlos Garey; Daniel Alvarez y ‘Pequi’ Benítez entre otros…

Por el lado de Rosario Central, estuvo el arquero Tombolini, Hugo González; Emiliano Rossi; Javier García; Exequiel González; ‘El Puma’ Rodríguez; Iván Moreno y Fabianesi; Rafael Maceratesi; entre otros jugadores con historia Canalla.

A la gente, le gustó, disfrutó de la propuesta, por eso vale recordar ese momento especial del inicio de 2020 no solo porque se trataba de importantes futbolistas que hasta no hace mucho tiempo en cualquiera de los dos casos fueron importantes en sus equipos, sino porque la gente lo disfrutó de principio a fin. Después hubo un show musical que atrasó la programación y la gente lo hizo saber a los organizadores del evento para que no se repita nunca más un cuestión similar en futuras ediciones, hasta que saltaron los equipos a la cancha.

25 de Mayo de Nogoyá formó con: Dayan Sciara; Agustín Romero; Federico Serra; Marcelo Madariaga; Matías Perotti; Gastón Galeano; Kevin Sciara; Federico Barou; Carlos Arrua; Joaquín Primo; Pascual Leiva. Suplentes: Hernán Figueroa; Luciano Rosal; Pablo Cinto; Esteban Acosta. DT Orlando Frutos.

El equipo de Huracán formó con: Mariano Olarte; Facundo Díaz Bussi; Francisco Aguirre; Damián López; Miguel Patiño; Santiago Maradey; Jerónimo Luna; Gonzálo Iselli; David Romero; Nicolás Luna. Suplentes: Lucas Gaioli; Miltón Caveza; Facundo Enrique; Adrián Chiavaro; Diego Flores. DT Alejandro Schmidt.

Los goles: Kevin Sciara a los 17’ y Patiño empató de penal para Huracán a los 43’ en ambos casos en el primer tiempo. El encuentro tuvo un ida y vuelta, en ambos casos con buenas muestras individuales. Colectivamente mejor el equipo de Nogoyá, precisión en los pases, orden táctico. Como anécdota, en el segundo tiempo con un jugador menos, por la expulsión de Joaquín Primo (25 N) en el entretiempo, que discutió jugadas fallos con uno de los asistentes. Asimismo el equipo dirigido por Frutos nunca perdió la calma y se las arregló para enfrentar a un equipo del Globo que también se mostró muy fuerte. Un empate 1 a 1, se hizo larguísimo y concluyó con una definición con tiros desde el punto penal que favoreció al equipo de Nogoyá cerca de las 2:00 am. En los penales fue más efectivo el equipo ‘Decano’ de Nogoyá y se quedó merecidamente con el título de campeón.

Fue una nueva vuelta olímpica para el equipo dirigido por Orlando Frutos que sigue cosechando títulos en los nocturnos de fútbol realizados en Victoria. Después del torneo Copa 2020, llegó el turno del Recopa organizado por Sportivo Victoria, que cada edición mejora en aspectos organizativos y es un evento deportivo que forma parte del calendario del fútbol local desde hace casi una década, donde nuevamente se consagró el equipo dirigido por Diego Vergara, que le arrebató la final a Sarmiento.

Banfield en definitiva pasó a ser el gran campeón del año ya que después no pudieron llevarse a cabo torneos de fútbol ni de ninguna otra disciplina como consecuencia de la pandemia. En las últimas noches de diciembre, los muchachos de El Taladro, seguramente deben haber festejado esta condición de ser el campeón de la temporada. Sabido es que el año en otras disciplinas deportivas, quedó absolutamente postergado. Inició el torneo oficial de la Unión deportiva de Ligas, pero todo quedó sin efecto como consecuencia del enrarecido contexto de pandemia donde todos quedaron al margen de jugar cualquier instancia, inclusive de poder realizar encuentros informales. Estas referencias, que dejan a Banfield como el campeón del torneo de El Porvenir iniciado en diciembre de 2019 y que concluyó la primera semana de enero 2020; y la final del Torneo Recopa de Sportivo Victoria en cancha de El Porvenir el 28 de febrero 2020, lo señalan como el único equipo de primera división del fútbol de Victoria destacada en la temporada. Los deseos de un 2021 mejor. Las expectativas de un nuevo año lleno de paz y felicidad se multiplican en cada rincón del mundo por los motivos y circunstancias que todos conocen. Ojalá los buenos escenarios deseados se conviertan en una realidad de todos.