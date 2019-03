La banda municipal Sebastián Ingrao se fundó el 18 de septiembre de 1872 bajo un régimen provincial. A lo largo del tiempo se mantuvo bajo ese régimen, pero se disolvió en 1915. Luego, la municipalidad intentó refundar la banda. “(…) Pero por un problema de crisis que hubo en esos años, se volvió para atrás, se devolvieron los instrumentos a la policía y quedó sin prosperar esa intención”, contextualizó el actual director de la banda, Hernán Sánchez.

“En 1917 decidieron fundar el hogar-escuela de música, donde se iba a enseñar música y oficio. El primero de agosto del mencionado año, el Concejo Deliberante autorizó una partida de dinero para formar el hogar-escuela y contratar el personal que necesitaban. Esos alumnos que ingresaron en el internado en octubre de 1917, aprendieron música y el 4 de marzo de 1919 se dio la primera retreta de esa banda, formada con músicos contratados y alumnos formados en ese hogar” narró Sánchez.

Entonces, lo correcto es decir que el 4 de marzo se cumplieron cien años de la primera retreta de los alumnos del internado. Asimismo, los festejos oficiales se celebrarán, probablemente, el 24 de marzo, ya que antes hubo contratiempos que hicieron postergar la fecha.

—El miércoles ingresó al Concejo un proyecto de ordenanza para que ingresen mujeres a la banda, ¿qué opina de esto?

—El tema es que la banda ha sido masculina y no mixta porque los músicos que nutrían a la banda salían históricamente de ese internado, que era únicamente de varones. Cuando, en el año 1991, se cierra el internado y se abre la escuela, ahí ingresan alumnos mixtos. Muchas chicas han aprendido a tocar instrumentos, pero no se ha dado la posibilidad de que ingresen a la banda no porque haya alguna directiva o reglamento que lo impida, simplemente porque no se ha dado. Si esa ordenanza se reglamenta, no habría ningún problema, la mayoría de bandas del país son mixtas. No hay ningún inconveniente.

—Entonces, hoy por hoy, sin estar aprobado este proyecto de ordenanza, si una mujer quiere, ¿puede presentarse para formar parte de la banda?

—Si está en condiciones de cubrir la vacante que se presente no hay ningún problema. No hay nada que lo impida.

Por otro lado, Sánchez dijo que, si bien no hay nada confirmado, es posible que los festejos por los cien años de la primera retreta de los alumnos del internado, consten de encuentros musicales y recitales. “Habrá varios actos culturales de los que la banda participe y se pueda recordar y festejar los cien años”, mencionó.

—¿Cómo es dirigir la banda?

—Toda mi vida ha estado relacionada con la banda. Ingresé el 16 de octubre de 1979 como interno del hogar-escuela. He ocupado todos los lugares dentro de la banda; primero, como utilero; a partir del año ’81, como músico; desde el año ’94, como encargado de banda; y desde el año 2001, como director de la banda. Ya voy a cumplir 18 años como director de la banda. Es una institución representativa de la cultura de la ciudad y reconocida a nivel nacional. Entonces, hay que buscar los recursos y las posibilidades para que no decaiga, porque es una institución que ha tenido mucha trayectoria y profesionalidad.

“Nosotros sentimos un gran apoyo del pueblo. Cualquier cosa que le pasa a la banda en seguida la gente defiende y sale a comentar a favor. Los que vienen de afuera se sorprenden porque en sus ciudades no hay bandas con cuatro retretas semanales establecidas”, concluyó Hernández.