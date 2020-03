Entre Ríos.- El secretario general de la Asociación Bancaria filial Entre Ríos, Juan Carlos Navarro, confirmó a Paralelo 32 que todos los bancos de la provincia estarán cerrados hasta el 31 de marzo por disposición del Banco Central (BC). Por otra parte, los directivos tienen la obligación de facilitar cualquier tipo de operación a través de medios electrónicos o cajeros automáticos.

Depósitos por cajero automático

La última disposición del BC autorizó a las entidades a recibir depósitos por cajeros automáticos, otro caso está referido a empresas “esenciales” (supermercados y empresas de servicios) que tienen altos volúmenes de recaudación. Estas tienen que depositar los montos porque emiten cheques y en estos casos el personal de guardia que debe cargar los cajeros, se encargan personalmente de recibirles los depósitos.

Con respecto al clearing, a partir del jueves se autoriza a cualquier persona a depositar cheques postdatados, pero tiene que hacerlo a través de cajeros automáticos. También se pueden realizar transferencias.

Las receptorías de Entre Ríos Servicios no pueden recibir efectivo para el pago de determinados servicios, por cuanto están impedidos de depositar el dinero en los bancos, pero sus clientes tienen la opción de abonar con tarjetas de débito. “De todas maneras se está a la espera del decreto prorrogando todos los vencimientos tributarios”, comentó Navarro.

Jubilaciones

El cobro de las jubilaciones se va a cumplir en tiempo y forma a través de los cajeros automáticos, pero todavía no está resuelto qué hacer con los que cobran en forma personalizada. Para éstos se estudian alternativas. “La persona que no puede percibir sueldo o pensión por carecer del plástico, las entidades están haciendo los trámites correspondientes para confeccionar las tarjetas y hacérselas llegar a sus domicilios”, dijo el sindicalista. Si pasada esta etapa a la persona no le llega la tarjeta, tiene que comunicarse a través de los canales de atención al cliente del banco de la filial donde cobra, o a través de la página web, donde recibirá asesoramiento.

Tiempo y complicaciones

Reconoció Navarro, en diálogo con Paralelo 32, que “esto lleva un tiempo y es un poco complicado, no son trámites rápidos y lamentablemente se trata de personas de menores recursos, pero hasta ahora no hay autorizaciones del Central para abrir entidades y atender a este sector”.

También hay guardias de personal para determinados trámites y para gestiones bancarias, que realizan su labor desde los domicilios particulares, donde tienen computadoras con programas que el banco les ha instalado, para distintas tramitaciones, aunque es personal mínimo. “El objetivo es evitar una paralización económica total, porque está enlazada con la actividad financiera”, agregó el entrevistado.

Con respecto a la casi segura extensión de la cuarentena, habrá que esperar si se continúa como hasta ahora o si el BC dicta nuevas normativas, que seguramente se conocerán a partir del 31 de marzo.