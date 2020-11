El intendente Adán Bahl elevó al Concejo Deliberante el proyecto de ordenanza del Presupuesto General de la Administración Municipal para el año próximo y el de Ordenanza Tributaria.

El Presupuesto 2021, remarca el Presidente Municipal en la presentación, constituye una síntesis abarcativa de acciones y políticas públicas que llevará a cabo la gestión de gobierno, luego de un año –el 2020– en donde se desarrolló un arduo trabajo de normalización y organización de la administración municipal, en un contexto de pandemia mundial que ha condicionado notablemente el desarrollo de toda actividad humana, donde se ha priorizado el brindar a la ciudad un Estado municipal presente, que preste servicios acordes a sus necesidades y trabaje con una visión de futuro en el desarrollo de un Municipio ordenado y moderno.

En esta línea, Bahl subrayó que el Presupuesto 2021 es equilibrado.

· Consideraciones políticas

En la presentación del Presupuesto, el Intendente señala que “el contrato electoral del 10 de diciembre implicaba un mandato explícito ciudadano en busca de una reversión de políticas neoliberales”, concentradas básicamente en el sobredimensionamiento del uso de instrumentos financieros y la acumulación de deuda pública.

“Esas expectativas ciudadanas y el espíritu de nuestra conducción política se unían en el reclamo de un proceso de inversión pública –ausente durante la gestión anterior– donde en una acción mancomunada los tres perfiles de gestión –Nación – Provincia – Municipalidad– actúen sincronizadamente, no para proponer épicas utópicas ni una refundación de la ciudad, pero sí para que coadyuven en la idea fuerza de generar vínculos y acciones para proponernos una Paraná aspiracional”, sostiene Bahl, y agrega: “Es un modelo ciudadano en donde el Estado deja de ser un obstáculo para convertirse en un organismo ágil, atento y potenciador de nuestras propias fortalezas”.

El Intendente, en este marco, considera fundamental el acompañamiento al presidente Alberto Fernández y al gobernador Gustavo Bordet.

“La agenda del señor Presidente nos encuentra encolumnados por una gestión eficiente, incorporando la ciencia, la tecnología, innovando, facilitando y propendiendo la ampliación de la riqueza, sin dejar de ser garantes de los servicios públicos en forma eficiente”. Y con “nuestro Gobernador nos une una misma mirada de la ciudad, además del afecto y del compromiso personal que nos dispensa de manera permanente”.

· Ejecuciones presupuestarias de los últimos años

La presentación del Presupuesto 2021 al Concejo Deliberante incluye un repaso de las ejecuciones presupuestarias de los últimos años.

Se remarcan, especialmente, los rubros Partida de Personal y Partida de Trabajos Públicos. En este sentido, para el período 2016/2019, los presupuestos de la Partida de Personal rondando los 54/55 puntos porcentuales y ejecuciones posteriores del 71/73% del total de participación; y una suma en la Partida de Trabajos Públicos (suma del presupuesto de la misma de los cuatros años) de aproximadamente $ 5.133 millones, de la cual sólo se ejecutaron $ 2.634 millones, es decir se ejecutó menos del 50% de lo que estaba previsto.

En 2019, año de elecciones generales, en la administración anterior funcionó la toma de empleos con carácter puramente electoral, y un plan de trabajos públicos que alcanzó los $ 1.971 millones, con una ejecución de $ 1.169 millones. Con el agravante del no pago de los certificados de obra pública por casi $ 600 millones.

En materia de personal de la Administración Municipal, para el ejercicio 2021, se fija un máximo de 4.870 cargos de Planta Permanente (contra 5.300 del ejercicio anterior) y 600 contratos de servicios (contra 2.800 del ejercicio anterior).

“No se trata de revisionismo”, aclara Bahl, sino que “este análisis forma parte de la Paraná que no queremos” y, por eso, “decimos que no vamos a dilapidar los recursos que no nos pertenecen”.

· “Tenemos un plan”

Entre las consideraciones particulares del Proyecto 2021, merecen destacarse, entre otras, las siguientes:

1) Activación de la obra pública

Se estima una inversión de $ 2.968.068.461, de los cuales el 52,85% constituyen fondos propios. El resto será financiado a través de fondos nacionales.

2) Optimización de los servicios públicos

Se planea seguir trabajando con el mismo énfasis del primer día de esta gestión, con la orientación plena a la satisfacción del ciudadano, con una visión de un Estado municipal moderno.

3) Inversión en materia social

El Municipio articulará de forma eficiente los recursos propios con los de otros estamentos gubernamentales. Esto implica apuntalar de la mejor manera aspectos tales como salud, educación, políticas de género y niñez, saneamiento ambiental, cultura , turismo y deporte.

4) Regularización y optimización del recurso humano

Esto conlleva el debido reconocimiento a la labor del empleado municipal, que se ha visto notoriamente perjudicado por la desidia con la que se gestionó en esta materia en la administración anterior.

5) Recuperación del espacio público

De la mano de la obra pública, es prioridad de esta gestión el devolver a la población la oportunidad del disfrute del espacio público y propender al desarrollo de las microeconomías.

· Recursos

Por otro lado, las variables macroeconómicas utilizadas para las proyecciones son coincidentes con las expuestas en el Presupuesto Nacional;

• Crecimiento del PBI: 5,5%.

• Inflación anual: 29%.

• Variación de tarifas eléctricas: 0%.

Los recursos proyectados para el año próximo fueron determinados conformes al impacto de los incrementos propuestos en el Proyecto de Ordenanza Tributaria Anual para 2021.

El total de recursos del Presupuesto 2021 asciende a $ 9.630.633.432. Está conformado por $ 8.332.621.239 correspondientes a los recursos corrientes, y $ 1.297.803.107 de recursos no corrientes, los que por consiguiente representan un 86,52% y 13,48%, respectivamente, sobre el total de los recursos.

· Recursos tributarios

Los recursos tributarios, en tanto, representan el 84,51% de los recursos corrientes, ratio que refleja su importancia en la composición de los recursos totales del Municipio.

Se prevé para el ejercicio 2021 un monto total de $ 8.139.621.239, de los cuales un 48,99% es de origen municipal, mientras que un 51,01% es de origen provincial y nacional (22,73% y 28,28%, respectivamente).

En cuanto a los recursos tributarios de origen municipal, la Tasa General Inmobiliaria permitirá recaudar $ 449.480.303, la Tasa por Servicios Sanitarios $ 393.890.897, y la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad $ 1.929.576.571.

El Fondo de Promoción de la Comunidad y el Turismo, en tanto, alcanzará los $ 389.036.683; la coparticipación nacional será de $ 2.301.639.176; y la provincial alcanzará, estimativamente, a $ 1.850.307.346.