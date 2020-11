Crespo (Nora de Sosa).- Representantes de las instituciones locales, que cuentan con natatorios, se reunieron con la directora de Desarrollo Humano, licenciada Vanesa Pusineri, el subdirector de Deportes, prof. Aníbal Lanz, y el responsable del área de Salud Municipal, Marcelo Cerutti, para acordar la apertura de la temporada y el funcionamiento de las colonias de vacaciones este verano. Las actividades están autorizadas por el momento y se desarrollarán en su totalidad bajo protocolos específicamente diseñados. A las entidades se les pide no admitir el ingreso a mayores de 60 años, salvo que tengan expreso pedido médico.

Desde un principio todos se preparan para una menor concurrencia, sabiendo del temor al contagio de covid-19, pero también del furor que tuvo la venta de piletas para instalar en los domicilios. Es una apuesta importante la que hacen y un riesgo que afrontan al definir los costos para una temporada diferente e incierta.

La Asociación Deportiva y Cultural picó en punta allá por octubre. Tiene su pileta acondicionada, pintada y lista para habilitar la nueva temporada, confirmó a Paralelo 32 el presidente de la entidad, Beltrán Cepeda. También confirmó la Colonia de Vacaciones Sumando Pasos.

Por el lado del Club Atlético Unión, comenzaron los trabajos de mantenimiento de la pileta, para ser repintada. El presidente de la institución, Mariano Saluzzio, afirmó que la colonia de vacaciones en el club se hará repitiendo la exitosa experiencia del año pasado donde funcionó en dos turnos, por la mañana y la tarde. La entidad puso especial atención en que el encargado de los guardavidas sea una persona grande, por todos los controles que se deberán tener este verano.

Por el lado de la Asociación Empleados de Comercio, el secretario general Carlos Paiffer, comentó que por el momento, a excepción del mantenimiento del predio, no se iniciaron labores inherentes en el sector de piletas.

A los preparativos, con el acondicionamiento de la pileta, se sumó el Parque Recreativo El Biguá, dedicado a la enseñanza de la natación a niños de 4 a 9 años. El prof. Joaquín Gross adelantó que la idea es iniciar con un reducido grupo de chicos el 14 de diciembre hasta el 29 de enero.

Colonias Municipales

Este año no habrá colonias municipales. A cambio, los niños, tendrá Escuela de Natación, para no descuidar el objetivo central que es enseñar a nadar. Habrá dos turnos de 40 minutos cada día, de lunes a viernes, para ingresar a la pileta. Recibirán la merienda y se retirarán a sus hogares, sin otras actividades, confirmó el subdirector de Deportes, para no restar espacio a las colonias propias de las instituciones.

En cuanto a los adultos mayores y personas con discapacidad, porque se dificulta propiciar un correcto traslado hasta el Parque Los Paraísos, se les ofrecerá otro espacio con actividades recreativas, pero sin pileta.

También se está pensando en actividades de verano dirigidas a personas de otras edades.

Adelanto de protocolos

Todo se definirá en función de las dimensiones de las piletas y de los espacios donde se desarrollen las actividades. Está claro que dentro de la pileta no hay riesgos de contagio del SARS CoV-2 por los productos con que se trata el agua. Las colonias de vacaciones se proponen con sistema de burbuja de 10 chicos con uno o dos profesores, siempre fijos desde el primero al último día y en un mismo sector de trabajo.

En cuanto a los asistentes a las piletas, no podrán desplazarse dentro de las instalaciones, habrá que garantizar el distanciamiento de 1,5 m entre personas, la higiene de manos y toma de temperatura al ingreso, el registro de los asistentes con nombre y apellido; entre otras medidas que se articulan.