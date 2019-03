En la noche de este jueves, el Presidente Municipal, Prof. Lénico Aranda, presentó la memoria detallada de la administración municipal durante el año 2018, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 82 y 108 inciso h), ambos de la Ley Nº 10.027 (Orgánica de Municipios).

En la apertura del último período de sesiones ordinarias de su mandato, el jefe comunal brindó el informe de gestión del año anterior en la sesión encabezada por la Presidente del Cuerpo, Arq. Lelia Recalde. Allí, resaltó: “Hoy vengo a dar cuenta de todas las acciones que hemos llevado a cabo, con aciertos y errores, pero con el señalamiento de los aspectos más relevantes de nuestras políticas públicas locales”.

El Intendente desglosó los números del periodo fiscal 2018 y repasó tanto los ingresos corrientes como los gastos comprometidos durante el periodo. A su vez, sostuvo que desde la Secretaría de Hacienda y Finanzas se desarrollaron las acciones con el fin de dotar al gasto público con una mayor transparencia. “Entendemos que los procedimientos de los distintos actos administrativos deben ser claros, tener un adecuado circuito de control y quedar debidamente documentados. Hemos avanzado mucho, optimizando el Área de Compras, Pagos, Recaudación, Recursos Humanos, Catastro, Informática, como así también en la regularización de títulos, planificación financiera y ejecución presupuestaria”.

“Estamos desarrollando una política tributaria basada en aspectos que mejorarán los índices de recaudación de las tasas municipales, lo que producirá un flujo de recursos que permitirá tener un estado equipado y más eficaz al momento de prestar servicios adecuados a los requerimientos de una mejor calidad de vida de los contribuyentes” señaló Aranda.

Proyecto Parque Industrial y de Servicios de Diamante

Aranda desarrolló el avance a nivel provincial de los trámites para la instalación del Parque Industrial y de Servicios de Diamante. “En la última reunión, la Secretaría Provincial entregó el modelo de Ordenanza para el reglamento interno de parques industriales y el modelo de Convenio de Promoción Industrial como avance para el Municipio de Diamante” dijo.

A su vez, explicó que en noviembre último se obtuvo el “Certificado de no inundabilidad” entregado por la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Entre Ríos. Además “se avanzó con la Secretaría de Ambiente de Entre Ríos en el trámite para el cierre definitivo de la Ex Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos. En el predio destinado al parque industrial junto a la Dirección de Obras Públicas se están realizando los trabajos indicados por la Dirección de Ambiente Provincial para el cerramiento de las cavas de la Ex planta de tratamiento de residuos y la obtención del certificado de uso ambiental”.

Pago de deuda “Casa de la Cultura del Bicentenario”

“Esta gestión fue notificada en el año 2016 por el Área Judiciales del Ministerio de Trabajo Seguridad y Empleo de la Nación por la existencia de una deuda de $449.827,20 generada por el incumplimiento de las certificaciones y la no devolución de los desembolsos de dinero recibidos en el año 2008 para la construcción de la “Casa de la Historia y Cultura del Bicentenario”, más los intereses y punitorios generados” introdujo Aranda, entre los puntos desarrollados en su discurso.

El jefe comunal aclaró que “la mencionada obra, con aportes del Programa “Construir Empleo”, fue iniciada por la gestión municipal del 2008/2011 y no llegó a ejecutarse, menos aún a ser finalizada. Responsabilidad que tampoco fue asumida por la Gestión 2011/2015”.

A través de distintas negociaciones, “la gestión a mi cargo, si se hace responsable y se llega a un acuerdo por la firma de un Convenio para la cancelación total de la deuda, es decir devolución y pago de interés, en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $18.742,80. Es por ello que el pasado el 12 de diciembre, se acreditó la última cuota del Convenio y a partir de la cancelación del saldo total de la deuda generada por gestiones anteriores, el Municipio de Diamante se encuentra nuevamente habilitado para la presentación de proyectos financiados por los Programas de este Ministerio de la Nación”.

Caja de jubilaciones

En la parte final de su discurso, el jefe comunal “con mucha preocupación” realizó el informe sobre la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, donde señaló que la gestión municipal que encabeza “no debe un solo peso (…), hemos cumplido con todas y cada una de las obligaciones que tenemos como municipio; no solo sobre los aportes patronales que realizamos en tiempo y forma, sino también sobre los personales”.

“Esta gestión municipal se está haciendo responsable de la “millonaria deuda” que se contrajo en el pasado, porque mes a mes además de cumplir con nuestras obligaciones también hacemos efectivo un pago superior para que sea posible el cobro de haberes de quienes dependen de esta institución, lo que produce un déficit financiero en el erario municipal, repercutiendo en la calidad de nuestros servicios, ya que se ha debido realizar recortes en horas extras y además imposibilita la adquisición de nuevas maquinarias” resaltó Aranda.

A su vez, agregó que: “El estado en que hoy se encuentra la Caja de Jubilaciones es el fruto de un orquestado trabajo con pinzas que consistió en dos grandes acciones: por un lado suspender la transferencia a los aportes patronales, por 89 meses consecutivos, a lo que se debe sumar un año de aportes personales. Por otro lado la utilización con fines políticos electorales de los recursos con que la Caja contaba y que jamás dieron “un solo peso” de ganancia, como es el caso de las conocidas y nunca concretadas “Termas de Diamante”, absorbiendo más de un millón y medio de dólares, produciendo de este modo un resultado catastrófico como el que hoy vivimos”.

“No solo debemos detenernos en lo que pasó en anteriores gestiones y que hoy pagamos todos los diamantinos. Sino que debemos saber que existe en manos de este concejo deliberante una buena parte de la solución a los inconvenientes humanos que día a día sufren los beneficiarios de la Caja” manifestó el Intendente, tras puntualizar que esto tiene que ver con la reforma a la Ordenanza 230 que “habilitaría a una utilización del fondo de reserva que la caja aún tiene, y que permitiría evitar tales padecimientos, solución a la que los concejales del FPV se opusieron meses atrás, votando en contra de un proyecto realizado por los miembros del Directorio de la Caja” dijo.

En este sentido, Aranda llamó a la reflexión a los concejales de la oposición, pidiéndoles que “dejen de lado los intereses partidarios o electorales y accedan a modificar la Ordenanza 230 dándoles a los beneficiarios la respuesta humana que necesitan”.

“Señores concejales de la oposición, no es a Lénico Aranda o a su gestión a quien están perjudicando con esta posición, sino a más de 150 beneficiarios que a esta altura de sus vidas deben recorrer pasillos públicos con la insoportable presión psicológica y material de no saber qué será de su futuro inmediato. Es imperioso que exista un piso de racionalidad sobre este tema y a eso los convoco públicamente”.

Cierre

El Intendente cerró este informe agradeciendo a “los vecinos de nuestra ciudad por su confianza, por su paciencia y por su constante apoyo. Tenemos muchos desafíos por enfrentar y muchas ganas de hacer. Cuando asumí la gestión dejé en claro que no tenía recetas mágicas para solucionar los grandes problemas de Diamante de un día para otro, lo que si tengo y fue asumido por mi equipo de trabajo, es el compromiso de trabajar al servicio de nuestra gente, con Honestidad y con Ética Pública para generar credibilidad, que el vecino esté seguro y tranquilo porque éste gobierno tiene como principal objetivo la Transformación de Diamante”.

“El camino no es sencillo. Las limitaciones presupuestarias, de infraestructura y de equipamiento son muy serias. Objetivamente, son un inmenso obstáculo para desarrollar todas las ideas. Pero no fui elegido por mis vecinos para resignarme o paralizarme por los problemas. Cada vecino que me votó sabía de las dificultades, pero apostó al cambio. Asumo que han existido equivocaciones y es por esto que los invito a involucrarse y así serán menos los errores, porque si cada ciudadano participa, juntos, vecinos y gobierno, haremos lo que Diamante necesita para despegar”.

Para cerrar, el Intendente se dirigió a cada ciudadano: “Junto a mis funcionarios estamos dejando todo de nosotros por nuestra querida ciudad, y en este último mensaje como Presidente Municipal, debo decirles que cada acción de cada día fue realizada bajo el principio de honestidad, transparencia y decencia en el manejo de los fondos públicos, tanto de este presidente municipal como de cada ellos. Algo que me honra más que cualquier otra cosa”.