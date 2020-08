Alejandro Canavesio, presidente del Colegio de Abogados de Entre Ríos, aseguró que se enteró de la situación “por los medios” y de inmediato pidió información al Instituto de Derecho Procesal Penal y Criminología de la institución, que preside Marciano Martínez (padre). “Me comuniqué con ellos para saber qué era lo que estaba sucediendo, si era así como se manifestaba. Me dicen que la gran mayoría (de los abogados defensores) no ha hecho un planteo de que sus defendidos han tenido este tipo situaciones”, consignó

“Hugo algunos casos, no me pueden cuantificar si son muchos o pocos, pero fueron manifestados en las audiencias frente a los fiscales. Ellos (en el Instituto de Derecho Procesal Penal) desconocen el sentido de esto que ha presentado la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia”, apuntó.

Además, señaló que el comunicado del STJ “no especifica cuáles son los hechos. Para tomar una posición, para poder expresarnos necesitaríamos tener conocimiento de hechos concretos y qué nivel de incidencia ha tenido para hacer el llamado de atención al Ministerio Público Fiscal”.

“Nosotros lo desconocemos. No está dentro del ámbito de los defensores del Instituto y no he tenido yo este tipo de reclamos ante el Colegio de Abogados. No quiero hacer oídos sordos al tema y por eso he tratado de preguntar a quienes están (en la materia) y me transmiten esto: hay casos aislados, no es la manera de proceder de la Policía en todos los casos”, sentenció.

Canavesio remarcó que no existe ante el Colegio un planteo generalizado de integrantes de la matrícula de abogados sobre apremios. “Como es de público conocimiento, hemos mantenido reuniones con la Sala Penal, pero por otras cuestiones. No por estas específicas. Cada vez que surge un planteo de la abogacía con respecto a temas particular lo analizamos, pero este nunca fue planteado ante las autoridades del Colegio”, remató.

Medio centenar

La Fiscal Laura Cattaneo, de la Unidad de Violencia Institucional, dijo al programa “Códigos” (Canal 11) que está en la dependencia desde marzo. “Se averiguan todos los excesos policiales que pueden encuadrar en hechos delictivos, correspondientes al departamento Paraná. De marzo a la fecha, entre 55 y 60 denuncias han ingresado. Todas son respecto a excesos en el accionar policial”, relató.

«Se denuncian vejaciones, abusos de autoridad, detenciones que se consideran que no son legítimas. Dan lugar a una investigación. Se evalúa si el accionar constituye o no un delito y luego se recolectan evidencias para acreditar si es verosímil», aseguró.