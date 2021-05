Ante posibles restricciones, gastronómicos y hoteleros piden asistencia económica a la Provincia

Entre Ríos.- Ante el aumento de casos de Covid-19, se abarajan rumores de mayores restricciones, si bien no hay nada concreto aun, los rumores no tardan en repercutir en el sector turístico que viene de un año y medio atravesando la peor crisis de su historia. “Totalmente diferente es la situación actual con la del año pasado”, sostuvo el principal referente de la hotelería y la gastronomía de Concordia, Leandro Lapiduz, titular de la AHGC.

Para el dirigente, en el caso de que se tomen medidas más restrictivas, “el Gobierno provincial deberá brindar la ayuda necesaria tal como lo hicieron otros gobiernos provinciales, como el de Santa Fe”.

“El sector no está en condiciones de afrontar más restricciones horarias sin ayuda del Estado”, añadió.

“Hemos solicitado una reunión con el ministro de la Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo, de parte de las cinco filiales de la Fehgra en la provincia, conjuntamente con el sindicato Uthgra. Si no nos dejan trabajar, alguien tiene que hacerse cargo y más teniendo en cuenta que está comprobado que no somos focos de contagio. No podemos afrontar sueldos, servicios, impuestos y alquileres si tenemos más restricciones”, enfatizó.

Ley de Emergencia para el Turismo y créditos blandos

“Hasta ahora todo ha tenido más que ver con anuncios que con realidades, ya sean los beneficios de la Ley Provincial de Emergencia Turística – algunos no califican y otros aún no han recibido estos beneficios-, como lo son los créditos, que tiene pocos cupos y demasiados requisitos”, dijo.

“Necesitamos soluciones si no queremos que Entre Ríos quede sin hoteles ni gastronomía. Y esto sí que no es solo un anuncio basta ver las luces apagadas de varios hoteles emblemáticos para darnos cuenta que no da para más”, enfatizó.

El titular de la AHGC que -además representa a toda la hotelería y la gastronomía de Federación y la región- comentó que en una charla con uno de sus socios de la ciudad termal salió a la luz que “la instrumentación del Repro es totalmente inviable; los parámetros solicitados implican que no se tenga nada de facturación para recibir la ayuda. Esto es ilógico, ya que las comparaciones que se hacen teniendo en cuenta la facturación de años anteriores no contempla inflación que es galopante por lo que siempre quedas con facturaciones más altas incluso trabajando casi nada, parece que es apropósito”.

Grandes deudas y compromisos de pago sin trabajo

Luego Lapiduz destacó que “se han hecho compromiso de pago y se ha preservado el trabajo de la gente pensando en que, según los anuncios de gobierno, a esta altura tendríamos más vacunación”.

“Hoy estamos en una peor situación a la del año pasado, sin ATP, con negocios totalmente endeudados, sin vacunas y con un sistema sanitario agotado. Los apremios fiscales siguen sus cursos, la mora en servicios también y las intimaciones sindicales no quedan atrás. Realmente es un combo explosivo, parece mentira que nos intimen en una pandemia mundial, sin vacunas y con un país sin fondos para solventar el pedido de restricciones”, sostuvo. “Algo de lo que debe darse cuenta el Gobierno en todos sus estamentos es que, si no ayuda hoy al sector turístico, de nada habrá servido el desembolso de dinero que hicieron el año pasado para sostener la actividad ya que ahora vamos a caer como moscas, plata tirada en vano”, agregó.

