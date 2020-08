Victoria.- Son miles de personas las que pasan mensualmente por la sede local de ANSES donde los motivos son tan diversos como significativos. A tal punto es el alcance, que desde que el chico está en el útero de la madre tiene ligazón con este ente previsional, especialmente para los sectores más carenciados de la sociedad, anticipa Isa Castagnino, directora de la delegación.

Si bien se atienden exclusivamente por turnos, la funcionaria expresó que “hay casos excepcionales donde han tenido que realizar estas tramitaciones directamente desde la computadora de la oficina porque el afiliado o interesado no lo puede hacer por distintas impedimento”.

Además, disponen de máquinas de autogestión alojadas en el interior de la repartición para sacar turnos que por protocolo de la pandemia no están funcionando, hecho que va de la mano con la prohibición de ingreso al edificio por consultas presenciales.

Esto llevó a que todo trámite se canalice a través de la página web, conectada al sistema central de ANSES.

“Son innumerables los trámites que se gestionan en la repartición, entre ellos, la atención de cuestiones relacionadas a jubilaciones, pensiones, o Asignación Universal Por Hijo”, continuó Castagnino.

En el caso de Prenatal, que se computa a partir de los 3 meses de embarazo, “Ese chico al nacer tiene derecho – siempre que este encuadrado dentro de las disposiciones – a una AUH, y al cumplir la mayoría de edad puede acceder al Progresar para que siga estudiando. También el IFE y créditos a beneficiarios entre otros”, continuó y agregó que esta oficina se ocupa de canalizar las demandas de Victoria y Nogoyá.

Ingreso Familiar de Emergencia

En el marco de la emergencia sanitaria se inscribe el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que otorga ayuda de 10 mil pesos. Según Castagnino la atención de este beneficio ha sido muy compleja en la práctica y con determinadas situaciones particulares.

Después del 18 de marzo comenzó la inscripción, se estableció un plazo, y posteriormente se evaluaron las condiciones en cada caso. “Alcanza a individuos entre 18 y 65 años, monotributo ‘A’ y ‘B’; no deben tener jubilación, pensión o propiedades de un determinado valor, entre otros. “También se cruzaban datos con AFIP y en función de todos estos antecedentes, el organismo nacional aprobaba o no el trámite en base a la situación del potencial beneficiario”. Agregó que toda la gestión se realiza en forma personal, porque debe cargar los datos en la página de ANSES, cuando la persona no tenía forma o medios para hacerlo, se lo hacían en la oficina. “Una vez aprobado el beneficio ANSES le responde cuándo y dónde cobra, también puede requerir el CBU para acreditar en una cuenta bancaria”.

El tema no es tan sencillo, si bien el que cobraba por embarazo, asignación universal por ejemplo tenía un código el problema se presentaba cuando el beneficiario no lo tenía. Según la funcionaria estos fueron los primeros datos a evaluar porque se comprobó que había en la sociedad una cantidad de personas que se encuentra en una situación informal y obviamente no está bancarizada. “Esto fue uno de los motivos por los cuales se fueron retrasando algunos pagos”.

Partiendo de la base que el IFE representa como su nombre lo indica una ayuda familiar es única por cada núcleo y se prioriza a las mujeres, ahí se presentaron muchos planteos, una persona no había hecho los trámites de divorcio y figuraba como cónyuge. En estos casos les llegaba solamente a uno de ello y el otro que hacía años con el que no convivía, no podía acceder al pago, estando encuadrada para percibirlo. Otro problema, si tenía acta de casamiento era imprescindible la sentencia de divorcio o a través del Juzgado de Paz tenía que obtener una constancia. “Estando cerrados las oficinas públicas pasaba tiempo en resolver estas situaciones y el beneficiario venía en forma permanente para que le demos una solución que no teníamos. En estos caso se demoraba un tiempo pero todos, si les correspondía, recibían el pago”. También los concubinos tenían que hacer trámites diferentes

Tramos

Se pagó la primera etapa que correspondía marzo, se está abonando el segundo, en julio no se cobró y ahora se espera el tercero, explicó que se ha efectivizado en forma bimensual.

En diálogo con Paralelo 32 explicó que solicitaron colaboración a las entidades financieras, para que se agilicen todo lo referido a estas cuestiones. “Las exigencia son las mismas para todas las personas, no así para esta franja de beneficiaros que no está bancarizada y debe configurar una relación con la entidad financiera”. Por otra parte toda persona que tiene Asignación Universal por Hijo le corresponde el IFE.

Fue importante el Correo Argentino que simplificaba las exigencias anteriores y los que no podía cobrar en el banco por los motivos anteriores, lo pudo hacer, una muestra de esto fueron las largas colas que se hicieron en día de pago, señaló. “A la mayoría de estos beneficiarios que no tenían CBU en la oficina le hicimos el ingreso al sistema”.

Esto son a modo de ejemplo algunos de los intrincados problemas que han tenido para llevar adelante este plan de ayuda, aunque les ha significado quejas y reclamos, se ha intentado darle solución a todos. De todas maneras a medida que avanza este beneficio los inconvenientes han disminuido. Además el procedimiento no es complicado porque el que tiene el beneficio recibe los datos en el celular que a modo de planilla debe completar – el que no está bancarizado – 24 horas antes del depósito, le envían tres códigos que tiene que ingresar al cajero automático y puede extraer el dinero.

Diariamente atienden por IFE entre entre 80 y 100 personas en la repartición local, a lo que se suman las otras consultas.

¿Cuántos tienen IFE en Victoria? “No se pude saber porque cobran en el correo y distintos bancos y el ANSES tiene la estadística con los totales provinciales”.

Resultados

Para Castagnino el IFE fue un plan extraordinario que instrumento el gobierno nacional, sin antecedentes en países vecinos. “Si bien la Asignacion Universal por Hijo representó un avance que hizo historia, se programó con antelación para implementar, en este caso se lograron resultado en corto tiempo y muy favorables”. Agregó en menos de un mes se puso en vigencia un plan para favorecer a 9 millones de personas en el país de 14 millones que se inscribieron. Se hicieron entrecruzamiento de datos con organismos oficiales, AFIP y en un corto tiempo se llegó a los beneficiarios con el aporte, fue un hecho muy destacable, señaló. “Se pensó en un tramo y estamos por comenzar el tercero inclusive se puede extender. El impacto fue muy favorable y el objetivo que se planteó el gobierno se cumplieron. Sin esta ayuda los problemas sociales hubieran sido mayores, seguramente no alcanza este aporte, pero es de gran ayuda”. En forma indirecta también representó un beneficio para comerciantes que vendieron más. También se debe enunciar dentro de las respuestas a la Tarjeta Alimentaria que instrumentó el Ministerio de Desarrollo Social pero los fondos provienen del ANSES.

Créditos

Lo créditos están en vigencia para los beneficiarios de ANSES que no deben cuotas. Los que tenían tramos pendientes le dejaron de descontar estos montos a partir del mencionado mes con el objeto que la persona tenga un mayor ingreso.

Esto finaliza en septiembre, en esa fecha se refinanciará las cuotas pendientes, se evaluará la nueva modalidad de otorgamiento de crédito y podrán presentar la solicitud.

Los montos que se adjudican dependen de lo que perciben por cada categoría.