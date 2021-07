Cultura (Por Luis Rosales).- El músico y compositor Andrés Clerc, nacido hace 29 años en Bell Ville (Córdoba) y radicado desde los 14 años en Río Cuarto; presentó de manera oficial el 18 de junio su nueva canción titulada “Te Quiero Igual”, con la participación de José Serrano de los Auténticos Decadentes, bajo la producción de Sebastián López de Los Tékis.

En diálogo con Paralelo 32 el joven folclorista dijo que “Para mí es un placer compartir este momento con toda la gente de la zona de Entre Ríos. Para los que me conocen y quienes me empiezan a conocer, decirles quien soy y desde cuando empecé a vibrar con la música y mis producciones”.

Relató que desde los 5 años con su abuelo materno empezó a hacer música y a los 6 años por primera vez subió a un escenario y “desde ahí nunca me detuve en estos sueños, que siempre digo que hay que trabajar para los sueños, meterles un empujón desde lo laboral, desde lo emocional y todo, para llevar adelante una carrera que no es fácil”.

Recordó que cuenta con cuatro trabajos discográficos: Desde siempre Andrés. Sentirme Vivo. Mi Locura y Mi Verdad y Floreciendo Sueños y “desde hace nueve años estoy recorriendo el país y también tuve la alegría de estar en el Festival de Diamante”, destacó.

Fue inevitable hablar con Andrés sobre cómo pasó la pandemia, a lo que contestó que “Nunca me detuve, porque siempre estuve con mis composiciones en contacto con la gente a través de las redes sociales. Hice un Streaming en mi cumpleaños 29 el año pasado y la verdad que no es lo mismo”, agregó algo que siempre dice en las entrevistas, “yo desde que me acuesto, todos los días pienso en el reencuentro con la gente, la mirada, el calor y el aplauso porque eso es impagable y uno como autor que defiende las canciones propias, lo más gratificante es que la gente se vea identificada en las historias que cuento en las canciones”, aseguró.

El motivo central del contacto era hablar de su nueva producción con el sello Bic Sound Music de “Te Quiero Igual”, a lo que dijo que “Esta canción la hicimos junto con Seba (López), un gran amigo. Ellos, (Los Tekis), apuestan al crecimiento y a las nuevas generaciones, y eso habla muy bien de los artistas que ya están consagrados por la gente”.

En el tema “Relato una historia sobre una relación esporádica que viene del amor. La mujer no quiere que su pareja haga absolutamente nada, ni que vaya a comer asado con los amigos (es un poco humorístico), al tipo le llegan los mensajes, pero para no tener que entrar en una discusión se queda, obedece, pero los amigos le insisten, “veníte” y no va, pero él la quiso igual a ella”, explicó el autor que se refirió además a la interpretación junto a Jorge Serrano expresando que, “un grande, para mí es uno de los mejores autores latinoamericanos, lejos. Los Auténticos Decadentes, una banda que desde el 89, 90, hasta el día de hoy se mantiene vigente y “Jorge le da un toque de lágrima y sentimiento a las letras”, reconoció Clerc.

Cerró el diálogo visualizando el post pandemia, diciendo que “Creo que todos nos vamos a tener que acomodar. Confío mucho en las nuevas generaciones, las nuevas canciones, los nuevos aires, pero me parece que también vamos a tener ese espacio que tanto necesitamos para poder estar y compartir con la gente”; y aventuró que “Se van a venir tiempos muy lindos porque vamos a salir adelante de todo esto, siempre y cuando respetemos todo, porque no es un chiste lo que nos está sucediendo y además creo que es un aprendizaje para todos nosotros”.

