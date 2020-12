Alimentos para una dieta de proteínas

Las personas que quieren hacer una dieta de proteínas deben de conocer los alimentos principales que deben de consumir. Estos alimentos contienen obviamente proteínas especialmente y deben de formar parte de la base principal en las dietas de proteínas.

Por supuesto que estos 5 alimentos básicos de los que vamos hablar pueden ser sustituidos por otros por algunas personas que no les gusten o no los toleren, pero en general son los básicos a consumir si se hace una dieta de proteínas.

1. Los huevos

La clara de los huevos es considerada como la proteína reina por excelencia. En la dieta de proteínas vamos a consumir muchos huevos aunque en esta dieta lo mejor es consumir sobre todo sus claras, ya que las yemas contienen mucha grasa.

El consumir los huevos enteros o comer solo su clara depende de cada persona y de su metabolismo.

2. Jamón

Hablamos del jamón como un alimento que es una carne casi magra y que por tanto contiene mucha proteína y es muy bajo en grasa. Es otro alimento principal a consumir en este tipo de dietas.

3. Pavo

Es una carne que todavía contiene menos grasa que el jamón siendo prácticamente proteína. Pero debemos de tener cuidado con qué marca compramos ya que a menudo los embutidos de pavo contienen otras sustancias además de la propia carne del animal, como pueden ser almidones o fécula de patata entre otros.

4. Pechuga de pollo

Sucede lo mismo que con el pavo y prácticamente cualquier alimento por no decir todos los que se venden en los supermercados. Debemos de asegurarnos a poder ser de que el pollo sea de corral y no esté alimentado con piensos de baja calidad, por no hablar de que no esté alimentado o tratado con medicamentos y hormonas, aunque sea solamente por una cuestión de salud.

5. Yogur

Los lácteos están permitidos en esta dieta pero debemos de asegurarnos de que sean libres de grasa o muy bajos en ella. Lo ideal sería siempre consumir yogures naturales caseros, pero como esto es algo complicado en la mayoría de los casos, al menos a la hora de comprarlos tenemos que mirar bien las etiquetas y escoger los yogures con 0% de materia grasa y sin azúcar.

Hemos querido hablar de los alimentos básicos para la dieta de proteínas pero hay muchos más que podemos incluir, como frutas, verduras, pescados y otro tipo de proteínas.