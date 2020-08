Algunos alimentos nos ayudan a aumentar las defensas y son muy recomendados para poder tener un sistema inmunológico que haga frente a las distintas enfermedades y afecciones.

Vamos a ver 5 alimentos para subir las defensas y que más propiedades tienen para proteger nuestra salud.

1. Propóleo

Esta sustancia que es rica en bioflavonoides, aminoácisos, vitaminas y aceites esenciales la utilizan las abejas para cubrir sus colmenas. En los casos de resfriados, gripes o problemas respiratorios el propóleo es muy recomendado. Ayuda mucho a reforzar nuestras defensas.

2. Jalea Real

Contiene vitaminas A, B, C y E además de minerales muy necesarios como el calcio, el fósforo, el selenio y el cobre. Muy recomendado para las personas ancianas y para los más pequeños al tener ellos las defensas más bajas. Ayuda a prevenir infecciones.

3. Alimentos ricos en vitamina C

Todos los alimentos ricos en vitamina C nos ayudan también a aumentar las defensas, la papaya, el kiwi, el brócoli, la coliflor, los pimientos, los chiles o las frutas cítricas ayudan a cubrir nuestras necesidades de vitamina C que es clave para reforzar nuestras defensas.

4. Jengibre

Con el jengibre prevenimos la gripe, las infecciones y combatimos los dolores y desde tiempos inmemoriales se ha utilizado con un sinfín de fines terapéuticos.

5. Ginseng

No solo aumenta las defensas sino que también estimula nuestra capacidad cerebral y mejora nuestro estado de ánimo. Se ha usado en la antigüedad en la Medicina Tradicional China y es otro alimento de los más recomendados para reforzar nuestras defensas.