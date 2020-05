Victoria.- José Aliendro, es uno de esos personajes queridos del atletismo de Victoria, con amistades en el ambiente, hace años que tiene que ver con el pelotón de las carreras de calle de la zona, por otra parte vinculado al deporte por ser colaborador incondicional de su querido Club Atlético Banfield, conocido trabajador de una conocida firma de combustibles, alguien que no pasa desapercibido y que siempre tiene un punto de vista sobre el deporte y las cosas en general.

José dio su versión sobre sus limitaciones para salir a entrenar como habitualmente lo hacía, sostuvo que siempre hay una posibilidad para hacer ejercicios en la casa. Probar alternativas que signifiquen una instancia de recreación y cuidarse en un experiencia de encierro que no tiene demasiados antecedentes.

Reconoció que es un instancia que de alguna manera marca un antes y un después y que no hay alternativas a tener que estar muy atento a todo tipo de cuidados, “llevo este momento como todo el mundo, simplemente como puedo. La primera semana desde ya que me costó entender la situación y no hice prácticamente nada, entendí que todo estaba parado y quedé como sin respuesta a todo” relata sobre el inicio de la emergencia sanitaria.

Aunque dice que con el correr de los días fue entendiendo que no había que quedarse parado del todo y empezó a experimentar con rutinas en la casa, “Por suerte tengo la posibilidad de tener un lugar bastante grande en mi casa, donde empecé a moverme y a desarrollar una rutina de 30 minutos en los primeras semanas y después pude ampliar sin inconvenientes porque fue agregando minutos en base a una planificación que me preparó Andrés (Giusto) y fui cumpliendo ordenadamente y con continuidad para que la espera no sea con tanta ansiedad”.

Contó también que por no tener elementos que le permitan realizar la parte de ciclismo en su casa como bicicleta fija o rodillo, y para no quedar tan parado con el pedaleo, va diariamente a su trabajo en bicicleta y realiza trámites de esa manera para que no estar alejado de los pedales cuando todo vuelva la normalidad. También hizo referencia a distintas opciones que fue encontrando en su casa para no estar aburrido, “en la casa siempre hay cosas por hacer y mejorar, estoy entretenido con esas cosas. Yo siempre dijo que en la casa de uno tiene de todo por hacer, por mejorar, o del auto, o de la bicicleta, lo importante es no parar y estar en movimiento para que la espera no sea larga y estar bien con uno mismo el entorno”.

Piensa que en los grandes centros urbanos no la tienen nada fácil, “en el interior del país por lo general vivimos en casas que tienen patio y algunas cosas mínimas son factibles, hacer ejercicios o realizar tareas para que donde vivimos esté mejor a diferencia de grandes centros urbanos donde las limitaciones de espacios se hacen sentir, y mucho más en estas circunstancias. Por otro lado con las personas que puedo hablar les digo que soy un convencido que hay que respetar el aislamiento preventivo, cuanto mejor podamos cumplir, mejor y más rápido vamos a salir de esta jugada que nos está golpeando en distintos puntos del planeta” concluyó.