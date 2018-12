Alfaro llegará a Boca con su cuerpo técnico, el cual integra el seguiense Carlos González

El director técnico Gustavo Alfaro se despidió este viernes a la noche de Huracán, a seis meses de concluir su contrato, para convertirse en el nuevo entrenador de Boca Juniors en reemplazo de Guillermo Barros Schelotto.

El entrenador rafaelino, de 56 años, escribió una carta divulgada por el Twitter oficial del club de Parque de los Patricios en la que admite que fue “convocado a un proyecto deportivo por el que desearía atravesar”.

De esa manera hizo referencia a la propuesta de dos años de contrato en Boca, acercada por el flamante director deportivo de esa entidad, el ex defensor Nicolás Burdisso.

“Sé que esto no es fácil de entender o aceptar cuando se analiza desde la pasión y no desde la razón. Sé que quedará gente dolida, defraudada o tal vez decepcionada, y sé que en esta profesión los entrenadores no estamos ajenos al escarnio público, del cual muchas veces nos separa una línea muy delgada”, alegó Alfaro al imaginar la reacción de los hinchas “quemeros”.

Alfaro llegó al “Globo” en julio de 2017, alejó al equipo de la pelea por el descenso, lo clasificó para la Copa Libertadores 2019 y lo puso además en la pelea de la actual Superliga Argentina de Fútbol, en la que su ex equipo marcha cuarto a diez puntos del líder Racing Club.

“A la gente le pido perdón, no le pido que me entiendan. Sólo le agradezco cada voz de aliento en la tribuna, en la calle, en el banderazo, en esa frase que contextualizaba todo: ‘Gracias, nos devolviste el orgullo'”, se disculpó.

En su mensaje público, el entrenador deja expresa la “finalización del vínculo contractual con Huracán” y transmitió su agradecimiento al presidente del club, Alejandro Nadur, a quien puso a “a la altura de las mejores cosas de Julio Humberto Grondona”.

A sus ex jugadores los llamó “gladiadores incansables, emblemas de la ilusión y artífices de la realidad” por convertir a Huracán en uno de los mejores equipos del fútbol argentino.

Al momento de justificar su decisión, el ex DT de Arsenal y San Lorenzo, entre otros, escribió: “Las razones o las causas no son sencillas de explicar o tal vez aceptar. Todas las cosas en mi vida me han costado mucho, desde mis inicios como jugador hasta mi búsqueda como entrenador. Siempre fueron cuestas escarpadas y lejos de ser sencillas. Pero siempre con la vista puesta hacia adelante, a tratar de conquistar desafíos”.

Antes que Huracán publicara la carta del entrenador, su presidente Nadur se comunicó telefónicamente con el representante del DT, Daniel Comba, y le dio vía libre para negociar su arribo a Boca Juniors como reemplazante de Barros Schelotto.

Alfaro, de vacaciones en familia en Estados Unidos, llegará este sábado al país y mañana domingo se reunirá con Burdisso y con el presidente de Boca, Daniel Angelici.

La excelente relación que mantienen Nadur y Angelici, que también mantuvieron una charla, facilitó las cosas: Huracán “le dio permiso” a Alfaro (que tenía contrato con Huracán hasta junio de 2019) y, si llega a un acuerdo deportivo y económico con los directivos de Boca -algo que se descuenta- será el nuevo DT.

Fuentes allegadas a la dirigencia boquense afirmaron a Télam que Alfaro llegará con su cuerpo técnico, el cual integra el seguiense Carlos González, radicado hace varios años en Crespo; y firmará un contrato por dos años.

En la operación -trascendió- participarán también varios jugadores que serán cedidos a préstamo por Boca a Huracán. Los dirigentes del “Globo”, paralelamente, ya trabajan en el regreso de Antonio Mohamed, que justamente aparecía como Plan B en el club de la Ribera.

Una vez formalizado el vínculo, Alfaro podría ser presentado oficialmente el miércoles de la próxima semana y estará al frente del plantel en el inicio de la pretemporada.

Alfaro fue el elegido por Angelici, Burdisso y el secretario deportivo de Boca, Aníbal Matellán, luego de que se fueran cayendo los candidatos iniciales: Alejandro Sabella, Gabriel Heinze, Ricardo Gareca y, un par de días atrás, José Pekerman.

Atrás quedaron los nombres de Mohamed, Eduardo Domínguez (a un paso de Nacional de Montevideo) y Miguel Angel Russo.

El plantel de Boca regresará de las vacaciones el jueves 3 de enero y un día después se concentrará en La Reserva Sofitel Los Cardales para desarrollar su pretemporada. Antes del reinicio de la competencia oficial, el equipo jugará dos amistosos en Mar del Plata ante Unión de Santa Fe (16/1) y Aldosivi (20/1).