Alertan por la aparición de “Momo” en videos infantiles

Recibe el nombre de “Momo Challenge” y fue categorizado como “altamente peligroso”. Ahora, se está advirtiendo a los padres que este reto ahora también aparece en videos infantiles como los de Peppa Pig o Baby Shark.

A través de una cadena de WhatsApp se intenta informar a los padres sobre los recaudos a tener en cuenta al momento de que los niños miren los videos y aparezca la figura.

“(…) nos aconsejaron parejas que tienen hijos de la misma edad instalar el YouTube porque es de la única manera que vos podés filtrar lo que él ve. Entonces ese programa o esa aplicación te permite cargar la edad del niño y seleccionar todo lo que va a poder ver, por ejemplo pones que sean español, que sean dinosaurios, que sea color ese animal, y bueno nos tomamos el trabajo hacer todo eso (…) cuando pasa una hora de estar prendida la computadora, esa misma aplicación te avisa, ya debes tener los ojos cansados, deja la computadora, y es así de simple como te lo estoy contando. Bueno ayer resulta que yo vine del colegio a las 2 de la tarde y desde la 1:30 Ciro estaba mirando la tablet que el papá le había puesto, cuando yo entro a la habitación a saludarlos a los dos me pongo a jugar con ellos en la alfombra, el deja la tablet para ponerse a jugar conmigo y estaba en volumen bajo, pero no la pagó, la dejo a un costado, y de repente siento que la tablet la hice “Hola Ciro. Hola Ciro” me llamo muchísimo la atención porque no suele hablar ni decirle hola (…) me doy vuelta y la tomo para mirarla y estaba este muñeco que se llama a momo diciéndole “Hola Ciro” con una cara re diabólica y una voz de ultratumba espantosa, y le decía “ahorca a tu hermano, ahorca tu hermanito”, y hacía el gesto de como tenía que ahorcarse”, dice parte del relato que circula por WhatsApp donde una madre explica lo vivido con su hijo.

La pregunta para hacerse es, ¿pueden convivir en un mismo universo las aventuras de la chanchita Peppa Pig, un dibujo animado muy popular entre los nenes, y el terrorífico personaje Momo?… y la respuesta es si.

Durante las últimas semanas comenzaron a circular reportes de padres que denuncian la aparición del “Momo Challenge” en videos destinados a los más chicos. Por ejemplo en episodios de la mencionada serie infantil y también en gameplays de Fortnite, el videojuego de moda.

“Peppa Pig” es un dibujo animado muy popular entre los chicos; y ahora lo usan para que los nenes se encuentren inesperadamente con Momo. Además, especialistas en seguridad explican que –igual que ocurre con muchos virales- este contenido con gran alcance es utilizado por cibercriminales para obtener información privada de los usuarios.

Si bien la fama de Momo disminuyó, su regreso en videos encontrados en YouTube Kids renueva las alertas.

Aclaración de Youtube

Desde YouTube, en tanto, publicaron una aclaración frente a esta situación en la que desconocen la existencia de “Momo” en cualquiera de sus plataformas. “Contrario a lo que se está difundiendo a través de medios y en otras plataformas de comunicación y mensajería, no tenemos evidencia de videos que promuevan el reto Momo en YouTube ni en YouTube Kids. Este tipo de contenido constituye una violación de nuestras políticas y al ser reportado sería eliminado inmediatamente”, esgrimen.

Además, YouTube publicó también una serie de consejos sobre cómo tratar el contenido inapropiado para niños:

“Alentamos a todas las personas a que reporten cualquier contenido que crean inapropiado en caso de que lo vean en YouTube o YouTube Kids, para que nuestro equipo pueda revisarlo y tomar las medidas necesarias. Por último, queremos reforzar que YouTube es una plataforma destinada a mayores de 13 años, por lo que algunos contenidos (si bien no violan los lineamientos de la comunidad) pueden no ser adecuados para niños. Por eso desarrollamos YouTube Kids, una app especialmente diseñada para que niños de entre 2 y 12 años puedan mirar contenidos en un entorno más seguro”.

Alerta en el Reino Unido

La alarma se encendió desde una escuela en el Reino Unido, donde reportaron en redes sociales la presencia de este personaje en aquella plataforma, enmascarado en videos aparentemente aptos para los más pequeños. “Nos dimos cuenta que cada vez más videos inapropiados circulan en línea, y los niños de toda la escuela los están viendo”, señalaron.