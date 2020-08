Aldea San Rafael- La aldea quiere pasar a ser Comuna y el dato no corresponde a un capricho sino a un apego al derecho que los asiste como comunidad. Es que la presidenta de la Junta de Gobierno, Roxana Toloy, que asumió en diciembre funciones, explicó que si bien hoy tienen la tercera categoría de Junta, la población es mayor, por lo que esperan un censo en 2021 para pasar a ser Comuna.

“El censo quedó postergado por la pandemia. Necesitamos como número mínimo 400 habitantes y una superficie de 75 kilómetros de jurisdicción. Tenemos esos números y diría que hasta nos sobra. Superamos los 600 habitantes y si pasamos a Comuna nos traería beneficios importantes para lograr más avances que los que tenemos como Junta”, dijo a Paralelo 32.

Caminos y lugares a pavimentar

Toloy mencionó también que esperan avanzar con la pavimentación del acceso principal y del camino entre Santa Rosa y San Rafael. Como paliativo, en el acceso se hizo reposición de broza y cambios de tubos de alcantarilla. “Con los caminos venimos trabajando mucho. Compramos broza no solo para el acceso sino también para el resto de los caminos que lo necesitan, como San Rafael-Santa Rosa y Camino del Medio. Los tubos se colocaron dentro de la planta urbana de la aldea, porque había lugares donde no se podía pasar de calle a calle. Vialidad Nacional repuso broza y desmalezaron en el ingreso de la ruta hacia el acceso, tirando rap. Adentro de la aldea se agregaron luminarias, recibimos una bomba a través de Obras Sanitarias de la Provincia y un dosificador de cloro para mejorar el servicio. Compramos equipos de piedras de arroyo y se trabajó en el arreglo de calles y reposición de material, piedra de arroyo, para que no se levante tanta tierra. Al Centro de Salud le compramos el termómetro infrarrojo para que puedan ejercer mejores controles”, enumeró.

Toloy aclaró que “El trabajo no paró en ningún momento, por más complicaciones que hubo a nivel nacional. A los vecinos los asesoramos y aconsejamos también sobre medidas de higiene y sanidad. Evitar contagios es fundamental”, detalló.