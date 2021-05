Alarmas encendidas luego de que el director del Hospital reconociera que “estamos peor que en 2020”

Ramírez- En las últimas semanas continuaron en aumento los contagios de coronavirus en General Ramírez y en la calle se observa que escasea el cumplimiento de las medidas sanitarias, por diferentes razones. La situación en el Hospital Nuestra Señora del Luján es preocupante al punto que el propio director, Sebastián Reichel, decidió describir la situación, pidiendo la solidaridad de la comunidad.

Comentó a Paralelo 32 que “Es una situación compleja, estamos promediando los 60 casos activos en una semana, con muchas consultas y muchas personas aisladas. Son personas jóvenes casi todas”, reconoció.

Al justificar las razones de su pedido de extremar cuidados, dijo que “Solo pedimos que se cuiden para cuidar a los demás. Esto no terminó, estamos lejos de eso, y todos a esta altura ya conocemos los protocolos. El hospital está lleno de gente joven y si tenemos que derivar a alguien, en la provincia ya prácticamente no hay lugar, como sucede en todo el país. Estamos peor que el año pasado. Entra gente de 18 a 59 años y a algunos se les complica el cuadro sin tener factores de riesgo previo“, alertó.

Preocupación y bronca

Más allá de la preocupación, en los profesionales del nosocomio también hay bronca. “Nosotros aislamos gente y en muchos casos vemos que no cumplen. Si se quedarían aislados no sería tan grave la situación. Además, no son pocos los casos en que los positivos vienen y te dicen que no estuvieron en contacto con nadie. Nos damos cuenta de que nos mienten y eso duele. Nadie pierde nada quedándose diez días en su casa, pero algunos prefieren ir al hospital cuando ya no dan más, y mientras tanto andan por la calle, contagian y ponen en riesgo a todos”, declaró.

El director del hospital aprovechó la oportunidad, además, para recordar que la vacunación contra el covid se realiza en el Centro de Jubilados por una cuestión de espacio. “Ni bien se reciben las vacunas se aplican. De hecho, los adultos mayores en un gran porcentaje ya están vacunados, aunque las dosis llegan lentamente”, dijo.

El profesional de la salud solicitó además a quienes vayan a vacunarse que respeten el horario en que son llamados, porque se hace de esa forma “para evitar la aglomeración de personas”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...