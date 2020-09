Hace un tiempo que AGMER viene realizando medidas de fuerza, entre ellas la desconexión digital. En estas dos últimas semanas el gremio llevó a cabo durante 72 horas esa medida, además implementaron la propuesta de “100 horas de radio” en vivo.

Sobre esto último nos explicó Marcelo Pagani, Secretario General de la entidad, que comenzaron el lunes a las 9 de la mañana y terminaron el viernes a las 15 horas.

El slogan de las “100 horas” de trasmisión remite al objetivo central de las maratónicas jornadas en cada seccional para: visibilizar las demandas del colectivo docente que se vienen expresando con un plan de acción de días de desconexión, y que hacen eje en el reclamo de recomposición salarial, defensa del sistema jubilatorio, conectividad y equipamiento tecnológico garantizados por el Estado, mayor y mejor cobertura alimentaria para las comunidades escolares, entre otras demandas.

“Queremos que se conozca la falta de convocatoria al diálogo por parte del gobierno por las cuestiones salariales, pero además lo que representó para el docente el contexto de la cuarentena, cuestiones pedagógicas, historia de vida. Ha sido importante lo que ha generado esta convocatoria”.

En contacto con Paralelo 32, el dirigente repasó el trabajo que AGMER ha llevado adelante desde el inicio de la pandemia, destacando la historia solidaria del sindicato y la tarea que se lleva adelante junto a organizaciones sociales, poniendo la estructura de AGMER a disposición de las autoridades sanitarias.

Recordó además que el sindicato concurrió a un encuentro convocado por el gobernador para iniciar el diálogo social. “La respuesta a ese diálogo fue la Ley de Emergencia, que le saca a los trabajadores y jubilados el 65 % de lo que plantea recaudar”, remarcó.

En ese sentido consideró que el Gobierno actuó de mala fe. “Mala fe porque con esa ley descuenta salarios a nuestros activos y jubilados, y porque se niega a discutir salarios retomando una discusión que no está clausurada en Entre Ríos”.

“Literalmente le hemos puesto el cuerpo a esta pandemia. Son nuestros compañeros directivos los que garantizan comedores escolares abiertos. Hoy sostenemos la escuela pública; desde nuestro bolsillo sostenemos la conectividad y tecnología necesarias”.

Los educandos

Con respecto al dictado por vía virtual, aseguró que el mismo se sostiene en base al esfuerzo económico y personal de los docentes, porque trabajan con sus propios elementos informáticos. Agregó que hay dos cuestiones que preocupan, en principio los alumnos que no tienen acceso a la conectividad, porque desde marzo no mantienen ninguna relación con la escuela. El dirigente atribuye la responsabilidad a una política de Estado que se dejó de aplicar en la última gestión del gobierno nacional, que era el “Plan Conectar Igualdad” llevando tecnología a los alumnos.

La segunda cuestión apunta a diseñar una política puntual para buscar y acercar a este sector que quedó marginado y pueda recuperar los saberes y el sistema educativo. También se debe establecer cómo se define la finalización del año para estos estudiantes en el 2020.

Aseguró que mantienen un diálogo permanente con el Consejo General de Educación y han logrado acuerdos, en esta instancia están elaborando una propuesta desde el gremio que presentarán a las autoridades, para resolver lo antes expresado.

Salarios

“El año pasado, producto de nuestra luchas conseguimos la implementación de la cláusula gatillo aplicando variantes que surgían de la inflación”, dijo, y amplió que esto ponía al sector en las mejores condiciones para el 2020, pero la pandemia paralizó todas estas cuestiones.

Actualmente no han tenido una propuesta salarial para el año en curso, el gobierno no hace referencia a una recomposición, si bien reconoció que hay una morigeración en los índices de inflación, la misma existe y sigue afectando el bolsillo del trabajador de la educación. “Queremos sentarnos a discutir, pero no encontramos ningún eco”.

Esta semana AGMER junto a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), reclamaron por una urgente recomposición de los ingresos y la derogación de la Ley de Emergencia que establece descuentos para algunas franjas salariales a los que perciben un mayor salario. Cabe destacar que la entidad que nuclea a los docentes se presentó a la justicia reclamando por la ilegalidad de la mencionada norma, pero tuvieron un fallo negativo.

A su vez Pagani recordó que el 6 de marzo concurrieron a la audiencia paritaria en la Secretaría de Trabajo de la provincia, pero después llegaron las medidas restrictivas por el coronavirus y hasta la fecha no tuvieron respuestas.