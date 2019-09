En el fin de semana nos enteramos del fallecimiento de otro gran músico de las décadas de los 70 y 80.

Ric Ocasek, líder vocalista de The Cars a quien descubrimos tratando de bailar (o saltar) con “Shake it up”, una mezcla de pop, funk, y dance, para personas ‘con dos pies izquierdos’, (two left feet) a quienes nos cuesta bailar.

Ocasek deja canciones como “Drive”, que no pierden vigencia, éxitos como “Touch and Go”, con toda su connotación sexual, “Magic”, y otras.

Testigo de la aparición de MTV-Music Television y experto en eso de música para los ojos, Ric Ocasek también fue escritor, compositor, poeta, fotógrafo y creador de arte visual.

Desde pequeño, hacía collages, dibujos a lápiz, pluma y marcadores, y acrílicos.

Wentworth Gallery en Tyson’s, Virginia, en las afueras de Washington, donde el artista expuso varias de sus pinturas hace unos meses, reseña que para Ocasek el proceso de dibujar es el mismo de componer una canción: “ambos comienzan con una hoja en blanco”.

Admirador del Pop Art, sus canciones son el equivalente musical de piezas de Warhol, de Lichtenstein, con mucho color que pueden verse igual en la pantalla de un móvil que en un mural gigante.

Aparte de Wentwoth Gallery, Ocasek exhibió sus obras en Cinders Gallery, Nueva York, en 2010, y Mahan Gallery, en Columbus, Ohio, en 2009.

Ric Ocasek veía el arte en todas partes. Como él mismo decía, no tiene que ser en un museo ni una galería. “Art is a frame of mind”: “El arte es un marco mental”.

Y no podemos estar más de acuerdo.

The Cars ingresó al Rock ‘n’ Roll Hall of Fame en 2018.