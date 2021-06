Victoria.- Se promulgó a mediados de mayo la Ordenanza Nº 4003, en adhesión a la Ley Provincial Nº 9068 que regula la actividad de los ópticos técnicos, contactólogos y casas de óptica.

Paralelo 32 habló con Germán Herbel, quien opinó en representación de sus colegas contactólogos sobre los alcances de esta decisión, destacando el impacto favorable que tendrá en toda la población, “Este es el primer paso de un camino que es la comercialización y venta de artículos ópticos, que en muchas ocasiones se dan en lugares no habilitados, y que desde ahora serán controlados por el área de Inspección Municipal”, expresó el titular de Óptica Alemana.

La propuesta fue canalizada a través del concejal Leonel Anderson con el acompañamiento de todo el bloque del frente Cambiemos, “y se avanzó a partir de varias reuniones y consensos, que se reflejó además en la votación unánime del Concejo Deliberante y posterior promulgación desde el Ejecutivo”, añadió.

Herbel precisó que para poder funcionar como óptica, todo local debe tener la habilitación municipal y de salud pública, y contar con un regente matriculado en la provincia de Entre Ríos. “Esta Ley es muy abarcativa y también prohíbe es la venta ambulante. No solamente en las llamadas ‘saladitas’, sino los famosos camiones o campañas solidarias que suelen organizar otras entidades con el objeto de corrección de defectos visuales, protección y/o tratamiento de cualquier anomalía y/o patología visual”.

Esta prohibición que mencionó el entrevistado, que está en la letra de la normativa, se extiende no solamente para anteojos recetados, “tampoco está permitido comercializar anteojos de sol o de cualquier otro tipo, de manera ambulante”.

Asimismo, dijo que para habilitar un local se exigen medidas mínimas, instrumental básico, determinada cantidad de armazones y cristales, “no se puede seguir comprando anteojos en cualquier lugar; no se trata de una herramienta, un juguete o caramelos. Está en juego la visión de la gente y como tal tiene que estar bien regulado, implementado y queremos que la población tome conciencia, tanto usuarios como comerciantes”.

Sobre el final, el óptico remarcó que la ley provincial sobre este particular existe desde hace muchos años, pero hasta el momento no se había reglamentado a nivel municipal. “Por eso insisto en que consideramos que es un gran avance para la salud visual de toda la población del departamento”.

Implementación

Conforme se arbitren los medios para su implementación, se anunció desde el área de Prensa Municipal que se dará un plazo no mayor a 30 días de promulgada la ordenanza para que aquellos comercios y/o persona física y/o jurídica no habilitados puedan retirar esta mercadería de su exhibición, publicación y venta. “Todo comercio y/o persona física y/o jurídica que no cumpla con esta ordenanza en primera instancia, será notificado teniendo siete (7) días para retirar los artículos elementos, instrumentos y aparatos relacionados con la óptica en general de su exhibición, publicación y venta. En caso de no retirarlos, la mercadería será incautada”, se puede leer en el documento.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...