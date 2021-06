Aranguren.- El director del Centro de Salud, Dr. Fernando Cabrini debió brindar explicaciones luego que se generara la información sobre una supuesta partida de vacunas sin utilizar que había en existencia en dicho efector.

La muerte de la docente Lujan Giorgi, despertó el pedido de maestros para ser incluidos en el plan rector de vacunación y con ello surgió el interrogante sobre el destino de un supuesto remanente de vacunas en la localidad de Aranguren.

Paralelo 32 obtuvo la palabra del director del Centro de Salud de esta localidad de nuestro departamento, quien explicó que “se cuenta con una provisión de vacunas. Desde el COES local alentamos la decisión de vacunar a los docentes. Lamentablemente no se pudo llevar a la práctica con la totalidad porque se planteó desde la Provincia que no era el momento aún”.

En lo práctico, para el entendimiento de los lectores, vale decir que desde el COES Aranguren se le pidió al gobernador que permita vacunar también a docentes que no tuvieran enfermedades prevalentes, pero la respuesta fue negativa, al menos por ahora.

Cabrini comentó a nuestro medio que dispone de vacunas “y se vacuna actualmente a mayores de 60 años, que quedan muy pocos afortunadamente sin vacunar, personas de 50 a 59 años y todos los pacientes con comorbilidades de 18 años a 60. Estamos vacunando normalmente y estamos vacunando en tiempo y forma de acuerdo a las directivas que se bajan”, dijo.

El médico reconoció que los docentes “están expuestos, sabemos también que puede haber contagios cruzados entre docentes y alumnos. Por eso consideramos que es necesario que se vacunen lo más pronto posible todos, pero hay decisiones que no dependen de nosotros. Podemos proponer, pero no disponer”.

“Las directivas son claras. Se puede vacunar a docentes que están en Escuela Especial y Nivel Inicial. Y los docentes que tienen algún factor de riesgo, independientemente de la edad, pueden vacunarse sin inconvenientes. Vacunamos según las normativas que baja la Provincia”, recalcó Cabrini.

Lo que se puede sacar en conclusión de lo sucedido es que, en lo práctico, si hay remanente o no de vacunas, no cambia la disponibilidad para los directivos locales. “(Un municipio) puede proponer, y de hecho se está haciendo, seguir vacunando a otros grupos, pero no puede disponer”, aclararon fuentes de la municipalidad local.

Es decir que nadie puede a título personal tomar decisiones, solo se siguen directivas que baja la Provincia para mantener un orden en todo el territorio en medio del caos generalizado que desató la pandemia. Pueden sobrar ganas de vacunar al ver algún remanente, pero si no tienen la directiva no pueden hacerlo. Ni en Aranguren ni en ningún lado. No está en sus manos esa decisión.

Yendo a un ejemplo práctico, un mayor de 60 años que antes no quería y ahora decide vacunarse, va, se anota en el Centro de Salud y debe tener su vacuna. Si está bien o no, si es justo o no, quedará a criterio de cada lector. Pero hoy la situación, en la práctica, es esta.

¿Hay vacunas? Sí. ¿Se pueden aplicar a todos los docentes? No. ¿Preguntaron desde Aranguren si se puede? Sí. ¿Qué les respondieron? Que no. ¿Está bien? Son criterios sanitarios de quienes deben administrar las pocas vacunas que hay, pero cada quien sacará sus conclusiones. La información cambia a cada momento, pero hoy el cuadro de situación es este que intentamos describir.

