Crespo (Por Mariano Jacobi).- Como semana a semana se viene realizando, desde el hospital San Francisco de Asís se llevó a cabo este jueves 1ro de julio una nueva jornada de inoculación con vacunas contra el Covid-19.

Diariamente, en el marco de la Campaña Nacional de Vacunación Covid-19, en las instalaciones de la Asociación Deportiva y Cultural se convoca a los ciudadanos que registraron su solicitud para recibir la vacuna (https://vacunacion.argentina.gob.ar/vacunacion/inscripcion/AR-E) en base a la cantidad de dosis disponible y teniendo en cuenta el padrón donde registraron su voluntad a vacunarse.

En esta oportunidad desde el Ministerio de Salud de la provincia se recibió una mayor cantidad de dosis que conllevó a que no solo se inocularan quienes fueron convocados, sino que se abrió la posibilidad de recibir la primer dosis de AstraZeneca a aquellas personas de cualquier edad que no estuvieran inscriptas, o que aún no hubiesen sido convocadas.

La doctora Sandra Scarso, directora del hospital, comentó a Paralelo 32 que “como llegaron nuevas dosis de la vacuna, y una cantidad importante, se trató de ampliar la convocatoria para que un mayor número de la población cuente con la primera dosis. Si bien se ha vacunado a menores de 18 años en adelante con patologías de alto riesgo, hoy se trató de ampliar con el objetivo de comenzar a nivelar la cantidad de personas inoculadas con la primera dosis en consonancia a ciudades como Paraná”, indicó.

Lo que se propone el hospital es cada vez se reciban dosis en cantidad, abrir la convocatoria a la comunidad interesada en vacunarse, con patologías o sin ellas, que no se encuentre inscripto. “El llevar a cabo una jornada como la de hoy es tarea ardua, ya que no solo se realiza la aplicación de la vacuna, sino que cargar todos los datos de la persona no empadronada en el sistema para que quede registrada con la primera aplicación; como así también el control de los padrones para que esa persona inscripta que se acercó a vacunarse quede asentada y no sea convocada nuevamente”, comentó Scarso a Paralelo 32.

Finalmente la doctora recordó que “Aquellas personas que ya se encuentran empadronadas y fueron llamadas, que esperen el día y su turno, que no se acerquen antes para así poder mantener un orden”.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...