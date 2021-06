Crespo.- La edición 2021 de la tradicional Colecta Anual de Caritas se realizará en todo el país el sábado 12 y el domingo 13 de junio, bajo el lema “En tiempos difíciles compartamos más”. Por segundo año consecutivo, esta institución basará su estrategia de recolección de fondos en las redes sociales y plataformas digitales, aunque en Crespo se mantendrán los tradicionales sobres y urnas para quienes deseen acercarse a las parroquias y colaborar de forma física. La campaña 2021 estará a tono con las instrucciones sanitarias vigentes, para evitar contagios.

El Párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, Rubén Schmidt, contó en diálogo con Paralelo 32: “En este momento se está organizando, empezando por ver la disponibilidad de la gente que hay para realizar la colecta. La idea sería recorrer la mayor cantidad de familias posibles dejando el sobre. Si las personas quieren entregar enseguida la colaboración, para que no se tenga que volver a pasar, lo pueden hacer. Y si no, tendrán dos posibilidades: que el mismo delegado de Cáritas pase nuevamente, o que la familia acerque ese sobre a las urnas que estarán preparadas en las parroquias”.

Con respecto al lema “En tiempos difíciles compartamos más”, con el que se desarrolla esta campaña, Schmidt reflexionó: “Es la segunda campaña que hacemos de manera particular por el tema de la pandemia, pero todos los años es como un llamado a la conciencia de pensar en los que tienen un poco menos. No solamente una vez al año, sino que teniéndolos presentes toda la vida. Cáritas llega a mucha la gente, no obstante cada cristiano también está llamado a pensar en su hermano durante el año, ver al vecino o a la otra persona que necesita, a quienes directamente puede asistir. Los bienes que tenemos a fin de cuenta son dones de Dios, y hay que aprender a compartirlos. No estamos hablando sólo de bienes materiales, sino también de los bienes espirituales; es decir acompañar en los momentos de soledad, de tristeza, saber dar un buen consejo y contener a las personas que están tristes o angustiadas. Más en este momento tan particular».

“Es importante recordar que los fondos que se juntan se dividen en tres partes iguales. Un tercio va a Cáritas Nacional, donde desde la Conferencia Episcopal de Argentina se destina a los lugares más necesitados. El otro va a Cáritas Diocesana donde el organismo de Cáritas que tiene el Obispo, ve en qué lugar de la Diócesis que es un sector de la provincia, estamos más necesitados. Y el tercio restante queda acá, para Cáritas parroquial que provee en este momento a unas 30 familias que mensualmente reciben un bolsón de mercadería bastante grande, junto con elementos de limpieza”, explicó luego el sacerdote.

Rubén destacó además que “personas de otras confesiones, que no son católicos, también colaboran y tienen en su corazón esta campaña. Y es para agradecer porque apoyan esta iniciativa hace muchos años”.

Voluntarios bien identificados

Durante los días de colecta, las personas que recorrerán casa por casa en nuestra ciudad, estarán bien identificadas. El párroco detalló: “Pueden ser las misioneras de manzana, que ya los vecinos conocen. Y si no reconocen a la persona, tienen que guiarse por alguna identificación; ya sea un chaleco que diga ‘Cáritas’ o una credencial, para que tengan la certeza que son colaboradores de la campaña”.

