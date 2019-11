Antes de terminar noviembre, Netflix tiene un as guardado bajo la manga para los fanáticos del cine, se trata de “The Irishman” (“El Irlandés”, en español), la saga épica, dirigida por Martin Scorsese que tendrá entre sus protagonistas a Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci.

Cuatro potencias se saludan y prometen una superproducción de máxima calidad para ver en la reconocida plataforma de streaming.

“The irishman”narra el crimen organizado en la posguerra de los Estados Unidos a partir del relato de un sicario (Gentileza: Netflix)

La historia es narrada por Frank Sheeran (Robert De Niro), un veterano de la Segunda Guerra Mundial que acaba convirtiéndose en criminal y sicario a las órdenes de la mafia. Habla ​sobre el crimen organizado en la posguerra de los Estados Unidos y cuenta sus mecanismos internos, rivalidades y conexiones con la política y la clase dirigente a través de las décadas.

Además, toca de cerca uno de los mayores misterios sin resolver del siglo XX: la desaparición de Jimmy Hoffa, el legendario líder sindical.

“El Irlandés” está basada en el libro de Charles Brandt​ I Heard You Paint Houses (2004) y, no solo cuenta con la dirección de un grande como Scorsese, Netflix se aseguró también a uno de los mejores guionistas: Steven Zaillian, que trabajó en reconocidas producciones como La lista de Schindler (1993).

Esta superproducción representa el tan anticipado reencuentro de Martin Scorsese, Robert De Niro y Joe Pesci luego de veinticuatro años, un suceso trascendental para el cine. Cabe recordar que las veces que Scorsese y De Niro trabajaron juntos lograron éxitos como ​Calles peligrosas, Taxi Driver, El rey de la comedia, entre otros; junto con Pesci han participado en ​Toro salvaje, ​ ​Buenos muchachos ​y ​Casino, que hoy son hitos en la historia del cine. ​

Por su parte, Al Pacino trabajó anteriormente con Robert De Niro, pero es la primera vez que participa en una película del aclamado director.

“El Irlandés” fue producida por Scorsese, De Niro, Jane Rosenthal, Emma Tillinger Koskoff, Irwin Winkler, Gerald Chamales, Gastón Pavlovich, Randall Emmett y Gabriele Israilovici.

6 cosas que seguro no sabías sobre “The Irishman”:

1- Es la primera vez que Al Pacino y Martin Scorsese trabajan juntos. Por el contrario, el director ha formado parte de nueve producciones junto a Robert De Niro. Respecto a los dos actores, es la cuarta vez que comparten elenco.

2- Pasaron 22 años hasta que Robert De Niro y Joe Pesci se reunieron.

3- La editora Thelma Schoonmaker y el director Martin Scorsese han estado trabajando juntos desde hace más de 50 años, en cada película desde Raging Bull en 1980.

4- Es la tercera vez que Rodrigo Prieto (México) colabora con Martin Scorsese como Director de Fotografía (Silence and The Wolf Of Wall Street).

5- Pablo Helman, el Supervisor de efectos visuales es argentino.

6- El rodaje de The Irishman duró 107 días, comenzó el 18 de septiembre de 2017 y finalizó el 5 de marzo de 2018.

En esta saga épica, los usuarios podrán sumergirse en el atrapante relato de Frank Sheeran (De Niro), sobre el lado oscuro del crimen organizado, con sus mecanismos internos, rivalidades, estructuras sociales arcanas y conexiones con la política dominante.

Mientras que, Al Pacino se pondrá en la piel de Jimmy Hoffa, el polémico líder de la Hermandad Internacional de Camioneros, que consolidó su poder entre las décadas del cuarenta y del cincuenta y alcanzó la fama como el representante del sindicato más fuerte del país. Hoffa fue un hombre ambicioso y hambriento de poder que se involucró de cerca en numerosas actividades delictivas y fue condenado en los sesenta por manipulación del jurado, soborno y fraude. Al recuperar su libertad luego de cinco años tras las rejas, Hoffa, que solo quería volver a alcanzar la gloria pasada, se opuso a sus amigotes de la mafia con la arrogancia e imprevisibilidad que lo caracterizaban.

Por su parte, Joe Pesci representará al silencioso Russell Bufalino, que esconde un imperio de delincuencia detrás de su tienda de cortinas de Pensilvania. Bufalino le enseña a Frank Sheeran todo sobre el bajo mundo criminal y alimenta una amistad entre Sheeran y Hoffa que luego tendrá consecuencias devastadoras para todos.

El elenco también está integrado por Harvey Keitel, Ray Romano, Bobby Cannavale, Stephen Graham, Anna Paquin, Domenick Lombardozzi, Stephanie Kurtzuba, Kathrine Narducci, Jesse Plemons y Welker White.

La película tiene una duración de de 3 horas y 29 minutos en los que los espectadores podrán disfrutar del mejor cine negro, con toques de humor (del mismo color) y con un elencazo.