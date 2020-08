Nogoyá.- La ciudad transita horas de preocupación tras un brote de casos positivos de coronavirus. Lo indeseado, pero tal vez evitable sucedió. Hasta el momento se contabilizan cinco casos en la ciudad y hay más de doscientas personas aisladas.

Por tal motivo, la semana pasada las autoridades del Comité de Emergencia Sanitaria (COES) realizaron una conferencia de prensa, como hace meses no sucedía para informar el estado de situación respecto al Covid-19.

El intendente Rafael Cavagna, el Director del Hospital San Blas Javier Ascúa y el Jefe Departamental de Policía Javier Oertlin, confirmaron la aparición de casos positivos, como así también hicieron hincapié en extremar las medidas de prevención debido a que el nexo epidemiológico no se logra establecer de manera certera.

“Queremos cuidarte y cuidarnos entre todos, la auto responsabilidad es fundamental, recordarles que es obligatorio el uso de tapabocas” mencionó el jefe comunal al comenzar la conferencia.

En tanto, el director del nosocomio local Javier Ascúa, instó a la comunidad a mantenerse aislada y respetar el DNU presidencial: “está comprobado que la posibilidad de contagio más importante se da en reuniones de familiares o amistades. También apelo a la gente a que nos diga la verdad cuando se realicen las preguntas del nexo, no estamos para culpar o estigmatizar. No puede ser que nos estemos informando con diez o quince días de atraso de eventos que sucedieron” indicó el funcionario y remarcó que “aquellos que vienen de zonas de circulación del virus, deben estar en cuarentena y eso no quiere decir solamente estar encerrado en su casa, sino también no tener contacto con otras personas. Apelo a la responsabilidad individual y a la concientización social para mantener el distanciamiento. Seguimos investigando los nexos, minuto a minuto se modifica el número de personas aisladas, no quiere decir que ocultemos información, sino que vamos dando la mejor información posible. Que no se sorprenda la comunidad si aumenta de manera considerable el número de personas aisladas” adelantó.

En lo que respecta a la labor policial, el comisario Javier Oertlin detalló que el trabajo de la policía ha sido muy intenso en las últimas horas con las notificaciones a personas que deben aislarse. “Le pedimos a la gente que cumpla con el DNU presidencial y con las medidas provinciales y municipales. La gente debe concientizarse con esto que está pasando y acate lo establecido en el COES. Las fuerzas seguirán trabajando en conjunto, esperando que juntos podamos superar esto lo más pronto posible” anheló.