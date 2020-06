Después de pasar casi todo el 2019 en un hospital, sufriendo varias cirugías por un cáncer que lo llevó al borde de la muerte, Roque Alfaro disfruta los días en Rosario cerca de sus hijos y recuperándose de a poco. En su extenso currículum como futbolista se destaca que es ídolo en Newell´s y multicampeón con River, querido en Chile por su paso por O´Higgins y uno de los pocos entrerrianos que vistió la camiseta de la Selección Argentina. El nogoyaense, que se desempeñaba como DT de la Asociación Deportiva y Cultural de Crespo cuando se enteró de su dura enfermedad, le contó a Paralelo 32 cómo fue vencer la batalla más difícil que tuvo en su vida, habló de sus ganas de volver a dirigir, de River, entre otros temas.

–¿Cómo anda de salud?

-Muy bien, muy recuperado y con alta médica gracias a Dios. El tratamiento ha tenido un proceso de más de un año. El 4 de mayo del 2019 fue la primera operación que me hicieron y el 9 fue la otra, la más dura; pero afortunadamente hoy lo puedo estar contando.

Recuperado a pleno, en la última cirugía del 26 de febrero se me hizo una limpieza general del tumor, y la biopsia dio limpita. Hoy ya estoy en proceso de cuidarme por esta pandemia ya que soy persona de riesgo por la edad y por lo que tuve, pero de salud muy bien en todo aspecto. Anímicamente y físicamente me he puesto bien; troto, corro. Estoy esperando que se abra la puerta para salir a jugar (risas).

–¿Dónde pasa la cuarentena?

-Estoy en Rosario, hice todo el tratamiento desde el minuto cero acá y ya me quedé. Vivo solo en un departamento pero con mis hijos cerca que vienen a saludarme diariamente y a ver cómo ando. Siempre fui casero, me gustó estar en mi casa, pero esto es distinto porque estoy encerrado por obligación y eso es lo que no me gusta. No tengo la libertad de salir ni a la esquina, pero hay que esperar con paciencia que esto pase no solamente por mí sino por todos; así volvemos a tener una vida normal como supuestamente teníamos, con todos los problemas que existen y con todas las cosas lindas que hay en lo cotidiano.

–¿Le cuesta la falta de fútbol?

-En realidad después de la enfermedad que sufrí hay una sola cosa que tengo como prioridad y es la recuperación. Todo lo otro forma parte del día a día. Sí extraño sentarme como normalmente lo hacía todos los fines de semana a mirar fútbol, pero también tengo que decir que en el último tiempo solo me entretenía ver jugar al Bercelona porque los otros partidos por ahí eran emotivos pero les sacaba poco provecho. Me enojaba más quizás por estar mirando un fútbol que no me llenaba los ojos. Afortunadamente en estos meses se pasaron muchos partidos de años anteriores y eso es lo que a mí me ha deleitado; mirar lindas épocas del fútbol argentino.

Se dice que los malos momentos te das cuenta de quién realmente está de manera incondicional a tu lado apoyándote, de quiénes son tus verdaderos amigos. Roque, con respecto a esto, afirmó: “Yo creo que la siembra que hice fue el fundamento de hoy poder estar hablando con ustedes. Por el ánimo que me dieron, por las oraciones que se hacían en el día a día; yo sin saberlo porque me enteré a los dos meses cuando entré a mirar las redes sociales. El entorno que me rodeó en ese momento fue grandísimo, mucha gente y de todos lados. En esos días negros estuvieron personas que ni me imaginaba que iban a aparecer, como muchachos de Nogoyá y de Victoria que vinieron a verme al hospital; muchísima gente de Crespo pendiente a mi rehabilitación, mi estado de salud y cómo estoy diariamente. Todo eso me genera la linda obligación de que ni bien tenga la oportunidad de ir a saludarlos, vaya a compartir un asado aunque sea. Hubo muchos actos que nunca esperé que sucedieran, la reacción de tanta gente que estuvo al lado mío es emocionante.

La gente de Newell´s en aquel homenaje a Maradona invitándome, los hinchas de River el 25 de mayo en un nuevo aniversario con todos los saludos; son gestos que me ayudan mucho”.

Me fui a Salta a agradecerle a la Virgen del Cerro porque mucha gente estuvo orando y le pidió a esa virgencita por mi salud.

–¿Cómo toma esta recuperación?

-Es el comienzo de otra etapa de vida. Como consecuencia a lo que me pasó, a lo que viví, aprendí que no hay que andar acelerado porque chocas. Aprendí también a que no es que si la pelota no entra no sirve. Hay muchas cosas que han cambiado en este tiempo. Antes vivía pendiente de todo y de todos y me di cuenta que en un instante todo puede cambiar.

A lo largo de 62 años jamás había estado enfermo, y el día que me enfermé casi no volví. Eso te golpea y te hace dar cuenta que tenes que vivir más calmo porque en realidad viviremos el destino que nos toca. Lo entendí así y estoy mucho más tranquilo.

–¿Rosario le gusta?

-Viví por obligación, me crié acá. Pero cuando jugaba en River y vivía en Buenos Aires, tenía días libres y en vez de venirme a Rosario, me iba a Nogoyá. Ahí me gusta estar, disfruto; en Crespo gocé mucho los años que estuve y tengo un deseo enorme de volver porque siempre me sentí a gusto. Me gusta más la tranquilidad, por eso a veces cuando venía a Rosario era solo para sentir un poco de ruido.

–¿Piensa en volver a estar adentro de una cancha?

-Claro que sí, eso no lo perdes nunca. Hay cosas que tal vez he entendido, como por ejemplo que lo mejor que me puede pasar en este tiempo de recuperación es empezar con un trabajo que no sea agresivo, que no dependa pura y exclusivamente de que la pelota entre. Porque entonces sí volvemos a la misma y muchas veces esas locuras son las que te llevan a que te ocurra lo que me pasó a mí. Pero todavía me siento con una edad como para trabajar adentro de un campo de juego tranquilamente, para seguir en la docencia con los chicos. Quizás a nivel profesional, sería si formo parte de un grupo donde no soy la cabeza; pero no me inclino tanto a eso porque sé que ya pasó la etapa. Si no me tuvieron en cuenta hace cinco años cuando estaba bien, no creo que hoy por complacerme o por darme una mano me lleven a un plantel profesional; y realmente no lo siento necesario tampoco. Me gustaría estar involucrado como estuve en Cultural, trabajando de esa manera.

El ex DT de la Asociación Deportiva y Cultural recordó a la gente de Crespo y les agradeció especialmente: “Los chicos de Cultu estuvieron siempre pendientes, tanto los de primera como los juveniles e infantiles. He tenido una comunicación muy directa con la gente de Crespo y eso me llena. Pone en manifiesto que dos cosas hice allí: primero la amistad y segundo se ve que el trabajo que uno hacía llegaba”.

Alfaro fue jugador del glorioso River Plate campeón de la Copa Libertadores y del mundo en 1986. Cuando le preguntamos quién ganaría en un supuesto cruce entre ese plantel y el River de Gallardo, respondió sin dudar: “No ganaría nadie porque nunca se van a enfrentar.

Pero son situaciones distintas. Se volvió habitual esa pregunta y yo siempre voy a responder lo mismo: cuando alguien traiga otra Copa Intercontinental, voy a decir que nos han empatado. Mientras tanto no habrá ningún equipo como el nuestro del 86 porque ganó el trofeo más importante. Es muy lindo ser campeón ganándole la final a Boca, no discuto eso; pero nosotros sin ganarle a Boca también levantamos la Copa Libertadores. Pero la Intercontinental solamente la tenemos los del 86, y eso todavía me da la posibilidad de decir que soy el único entrerriano campeón del mundo con River. Siendo egoísta, me gustaría que siempre sea así”, cerró.