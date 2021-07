Por Luis Jacobi (Director periodístico. Fundador)

El título es deliberado, condiciona la propensión a mirar hacia atrás que nos invade en cada aniversario, no por rehuir del presente ni del futuro sino porque en esos ayeres también hay muy lindos recuerdos. Muchos nos parecieron duros y quizás amargos cuando nos tocó asumirlos y superarlos, sin embargo hasta los momentos más duros fueron tiernizados y endulzados por el tiempo, que tiene la virtud de enseñarnos que nada puede ser tan terrible si con el transcurso de los años no nos parece igual.

Nuestra marca Paralelo 32 cumple 49 años de existencia este jueves 1º de julio y por cierto los cumplimos cuando al parecer la antigüedad se ha convertido en un valor relativo. Antigüedad es experiencia, pero ésta tiene poca aplicación en estos años veinte del siglo veintiuno cuando hay que aprender todo de nuevo. Es útil la antigüedad cuando no nos aferramos a ella como único crédito y estamos dispuestos a aprender y aprehender créditos nuevos. El nuevo mundo es apasionante, sorprende cada día, estimula la acción, plantea desafíos. Si hallamos la forma de simbiosis entre esto y la experiencia, logramos una herramienta valiosa.

Comenzamos hace casi medio siglo pensando en letras de molde. Todo lo que necesitaban nuestros escritos era un papel sobre el cual imprimirlo y con esa única versión bastaba. En el presente hablamos de segmentación de contenidos porque nos hallamos frente a la multiplataforma, es decir que contamos con variados soportes para las noticias, opiniones, entrevistas o informes que producimos. La segmentación requiere de la capacidad de alguien –un curador- que con los recursos tecnológicos identifique a los diferentes lectores, por edad, gustos, intereses, y qué eligen en las redes sociales para informarse o simplemente pasar el tiempo. Para ser más claros digamos que una misma novedad sobre la que escribimos o la plasmamos en audio o video, no sirve como pieza única para publicarla en el papel y en Instagram, por ejemplo. Son enfoques y extensiones diferentes.

Hay nuevos jugadores en la cancha y se multiplican. Son las plataformas digitales, que han generado una disrupción en nuestra actividad haciendo pasar a los medios tradicionales por una larga crisis de transformación que aún no ha terminado. Para eso Paralelo 32 tiene un continuador plenamente identificado con el mundo digital y formado en la ética del fundador, y jóvenes periodistas, diseñadores y operadores técnicos capacitados.

Me encuentro a menudo con personas que me dicen que jamás dejarán de leer el periódico en papel, porque los aparta por un momento del mundo digital que los secuestra por horas, les permite elegir, no los está tentando todo el tiempo con lecturas concatenadas (encadenadas me gusta más porque nos arrastran), no se sienten presionados ni siquiera por las publicidades que interrumpen la lectura en el mundo digital. En el papel aparecen amables y respetuosas ofreciendo productos, servicios, profesiones, negocios, para leerlos cuando uno los elige y no porque se los estampan en la cara en el minuto menos oportuno.

A 49 años de salir para Crespo y una vasta región de Entre Ríos, y a 31 años de una nueva fundación en Victoria y Nogoyá, Paralelo 32 sigue firme en el papel donde nació, pero también es desde el 2000 un diario digital de actualización continua, una radio, es integración a plataformas como YouTube, y generador de nuevos contenidos en formato podcast para plataformas como Spotify e Ivoox, novedades y actualizaciones en redes sociales como Twitter y Facebook, con contenidos informativos y de entretenimiento en Instagram; y desde este 2021 formando parte del nuevo producto de Google, Schowcase News… Es texto, es audio, es video, y circula por el mundo. El pasado nos exige y nos interpela, hay que sostener una imagen, un prestigio; el futuro nos convoca y desafía.

