Al entregar aportes a municipios, escuelas y Ong’s para proyectos destinados a fomentar las buenas prácticas ambientales, el gobernador Gustavo Bordet habló también de la controversia que se plantea con los sistemas de producción agrícolas y las urbanizaciones, y aseguró que es necesario dar el debate sobre el tema y encontrar acuerdos.

“Yo no le escapo al debate. Hay que dar el debate, hay que discutirlo para encontrar puntos en común y de equilibrio sin caer en fundamentalismos de uno u otro lado. Nosotros hemos emitido un decreto que contempla las situaciones que garantizan la salud de nuestra población y que por otro lado permite que los sistemas productivos puedan seguir generando desarrollo y empleo en la provincia de Entre Ríos. Pero sí vamos a ser estrictamente severos con quienes infrinjan la ley, castigándolos duramente porque no se pueden permitir los abusos. Y las entidades agropecuarias tienen una extremada responsabilidad de velar para que esto se lleve adelante y de que estas buenas prácticas se cumplan. Pero hay que encontrar estos puntos de equilibrio, queremos una población sana, que no esté contaminada. Y queremos decirlo claramente, sin caer en frases que resulten complacientes porque también tenemos la responsabilidad como gobierno, de asegurar los recursos y las fuentes de trabajo. Para eso nos han elegido, para trabajar con todos los sectores. En esta perspectiva, tomando decisiones siempre tendientes a pensar que nuestra provincia, que ha sido bendecida por los recursos naturales, tengan la sustentabilidad para nuestras generaciones y las generaciones futuras. Y estamos dispuestos a dejar en estos cuatro años nuestro máximo esfuerzo para lograr estos objetivos”, completó Bordet.