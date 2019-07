Una licenciada y docente universitaria en enfermería, hizo un múltiple cuestionamiento al geriátrico San Francisco de Asis de la ciudad de Crespo, mediante una carta dirigida al gobernador Gustavo Bordet, de la que publicó copia en la edición de Paralelo 32 del pasado sábado 13.

Por ser la firmante de la carta una persona capacitada para este tipo de evaluaciones, quien además ha podido constatar in situ una amplia lista de irregularidades en aquel hogar para ancianos, su planteo sonó como una campana de alerta que las autoridades no podrán desoír ni subestimar, porque se trata de personas indefensas y susceptibles, confiadas al cuidado del poder público.

Este es el texto de la nota dirigida al gobernador:

“Me dirijo a Ud., luego de haber intentado respuestas en los niveles intermedios de decisión, dígase Dirección de Enfermería de la provincia y Dirección de Atención Médica, de manera informal, dado que no cuento con manera de llegar oficialmente.

Motiva la presente nota la situación del Hogar San Francisco de Asis, de la ciudad de Crespo, el cual he visitado durante seis meses diariamente por tener allí a mi madre.

No es mi modo de ir por la vida el sacar a relucir títulos, lo haré para que se comprenda que mi mirada no es desde el desconocimiento, o desde la susceptibilidad…Soy Licenciada en Enfermería, durante 25 años formé recursos humanos en enfermería como docente universitaria, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria por concurso ordinario, fui Secretaria Académica de la Facultad de Cs. De la Vida y la Salud UADER, 2009-2011, y Coordinadora de la Carrera de Enfermería en la misma institución hasta mi retiro en 2013.

Me impulsa todo lo sucedido a mi madre en particular, pero especialmente la necesidad de ser coherente conmigo misma, y no mirar hacia el costado, así es como me surgen muchos interrogantes….

¿El mencionado Hogar es una institución privada o pública?

Según pude verificar en la página web del Ministerio de Salud está habilitado como geriátrico público, por lo tanto hay deberes y obligaciones como las expresadas en la ley 9823, que tipifica, normatiza y reglamenta los servicios gerontológicos y geriátricos públicos y privados de la provincia de Entre Ríos.

Según cooperadora expresa en su reglamento, es privado y es hogar.

Si es geriátrico, ¿cómo puede ser que no tenga un profesional universitario que organice y dirija ese lugar, con personal de enfermería permanente? ¿Cómo puede ser que no haya cuidados planificados según necesidades de cada anciano?

¿Cómo puede ser que los cuidadores trabajen solos, decidan que se hace y como se hace, llevando a cabo prácticas que ponen en riesgo la salud y la vida de los ancianos? ¿Cómo puede ser que se tenga como requisito de ingreso que el anciano camine, pero si necesita ayuda para hacerlo las cuidadoras se nieguen a hacerlo, lo pasean en silla de ruedas? ¿Cómo puede ser que higienicen a varios con el mismo trapo?

¿Cómo puede ser que bañen a los postrados y a paciente en recuperación de dos cirugías, con 86 años y 55 kilos, como fue el caso de mi madre, a las 12 de la noche a fines de junio, porque les llevaba mucho tiempo? ¿Cómo puede ser que ya con patología respiratoria instalada siguieron bañándola de noche?

¿Cómo puede ser que no verifiquen las habitaciones en cada cambio de turno antes de ponerse a bañar, teniendo ancianos con demencia senil y otras que los desubica en tiempo y espacio,…?

¿Cómo puede ser que tiren sabanas al suelo que luego colocan nuevamente sobre el paciente? ¿Cómo puede ser que los dejen destapados enfriándose y expuestos en su pudor, a la espera de que llegue la enfermera a realizarles alguna práctica? ¿Cómo puede ser que la habitación que se destina como privada, de aislamiento, de recuperación, sea un depósito, donde hasta la manguera de regar es retirada por un interno en momentos de atención médica?

¿Cómo puede ser que la habitación que en su momento se habilitó con instalaciones de oxigeno central y aspiradores, esté ocupada en su totalidad por casos crónicos?

¿Cómo puede ser que los familiares tengamos que solicitar la presencia del médico, buscar la enfermera, que cada día es una diferente, para que el anciano sea atendido?

Todo esto atenta contra la fragilidad del anciano/a, es provocador de infecciones, es maltrato…

¿No se supone que está allí para ser cuidado y atendido?

¿Cómo puede ser que la cuidadora informe al médico sobre cambios en salud del anciano? ¿Desde qué saber teórico? Unas veces desestimado y otras demasiado tarde, ya que el medico pago por cooperadora solo asiste si lo llaman…

Y ello ocurre porque enfermería solo acude a realizar prescripciones médicas como medicación, enemas, curaciones, cuando es el personal formado para el cuidado desde la valoración, para la decisión de que hacer y cómo hacer para cuidar…

Enfermeras que han dicho “nosotras no tenemos nada que ver con el hogar”, “a nosotras las cuidadoras no nos hacen caso”,…..lo cierto es que así nadie se compromete con los ancianos, cada día están de paso… ¿Cómo puede ser que disponiendo de aspirador de secreciones nunca lo hayan ocupado con una anciana que se ahogaba con sus propias secreciones? ¿Cómo puede ser que ante enfermedad del anciano no se lo traslade al servicio del hospital, pasillo de por medio, hasta restablecer situación aguda, y así contar con servicios profesionales las 24 hs?

¿Quién es responsable de todo esto?

¿Es geriátrico? Faltan profesionales

¿Es hogar? Falta cuidado para preservar capacidades remanentes.

Por ello mi gran pregunta es: ¿quién gestiona el cuidado de los ancianos en el Hogar San Francisco de Asís?

Aquí sería tan agradable y fácil, dado que se cuenta con infraestructura, con los insumos, con el apoyo de la comunidad. Solo hay que reorganizar, reorientar el recurso humano, capacitarlos, indicarles, controlar el resultado, reasignar personal que esté dispuesto a trabajar con ancianos.

De lo que estoy segura es que no le corresponde a la cooperadora lo concerniente al cuidado de los ancianos, por más que sea la institución que contrata y paga sueldos de cuidadoras. Es como si en las escuelas la cooperadora dijese qué se enseña y cómo hacerlo, a los docentes, ….

De lo que estoy segura por lo observado y vivenciado en estos 6 meses, es de la ausencia y desinterés del personal hospitalario y de la irresponsabilidad de quien dirige el hospital y de quien dirige el personal de enfermería, con respecto al hogar, pero sobre todo con respecto a las personas que allí viven.

Luego de esta descripción de situación y de expresar mis inquietudes como profesional y como hija de Virginia, y de las tantas Virginias y Virginios…, es que dejo en sus manos lo que aquí corresponda se haga, y me despido Atte.

Beatriz Del Carmen Gareis (DNI 14.267.629)