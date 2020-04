Crespo- Los primeros pobladores de la ciudad y los colonos que fundaron la Aldea San José (hoy barrio) cuyos testimonios recopilados por Don Santiago Klug y publicados en la Memoria y Balance General del 29º Ejercicio de La Agrícola Regional año 1939, hablaban del progreso de aquella villa cuando recién habían transcurrido 50 años de la aprobación del plano de su trazado y amojonamiento. Este hecho fue tomado para establecer la fecha de fundación de la actual ciudad, el 24 de abril de 1888.

En ese progreso destacaban la instalación de comercios, la comisaría y escuela, la fundación del Colegio Sagrado Corazón, la construcción de iglesias, la Sociedad Italiana, el molino de Jacob Hermanos, Molino Sagemüller Hermanos (1896), el Banco Agrícola, el correo. Comercialmente también había crecido notablemente y aparecieron los visionarios como Mohr que veían la necesidad del asociativismo entre productores con intereses en común.

En medio de aquellos emprendimientos que le otorgaban a la pequeña población las bases para la educación, la fe, los servicios sociales, las finanzas, comunicación y empleos industriales, los colonos anhelaban una comercialización más confiable.

En medio de ese progreso, seguía latente una necesidad de los colonos, que ya venían trabajando juntos, cosechando y trillando, por lo que no les era esquiva la idea de trabajar en sociedad en forma más organizada.

Orígenes de La Agrícola Regional

“Los colonos necesitamos muchas cosas. No solamente comestibles, sino también arreos, máquinas, bolsas, lubricantes. En fin, movemos todo el comercio. Y todo faltaba. Si vendíamos el cereal se nos pagaba lo que quería el comprador, y si comprábamos alguna cosa debíamos pagar lo que nos pedían. Eso todo era agravado por los largos caminos a Paraná o Diamante” –testimonió don Pedro Goette, fundador de la Aldea San José, sobre las necesidades y las ideas que condujeron al nacimiento de La Agrícola Regional.

“Había mucha gente, casi todos los colonos, que queríamos fundar una casa que nos proveyera de lo necesario –dice en su relato a Klug en la Memoria Balance General 29º Ejercicio de la cooperativa, en 1939–. Pero no podíamos descuidar la naciente agricultura. Ricos, que digamos, no había. Éramos todos más o menos iguales. El P. Becher promovió la fundación del primer molino harinero en sociedad de varios colonos. Su misión era comprarnos el cereal y también máquinas. La idea de la sociedad de colonos es tan antigua que no necesitábamos quien nos enseñase su conveniencia. Lo que faltaba era un hombre decidido, con suficiente tiempo y capacidad que fundara la sociedad de carácter comercial”.

Había que unirlos a todos

“Don Otto Sagemüller –continúa en su relato aquel fundador de la Aldea- ha sido y es uno de los primeros amigos de los colonos. Él nos conoce a todos muy bien. Había estado en contacto con los colonos desde principios de 1895, no sé bien el año. Él sabía que necesitábamos una cooperativa. Y nos ayudó mucho: fue socio fundador y el primer presidente de La Agrícola Regional. Pero antes que Don Otto –agrega- estaba el señor Alejandro Mohor (NdelaR: nacido en Stiria –entonces provincia de Austria- en el año 1862. Llegó a la Argentina en 1885 y se radicó en Entre Ríos en 1887). Conocía muy bien a todos los colonos y visitaba las aldeas vendiendo bolsas y otros artículos. Comprendió nuestras necesidades y la voluntad de asociarnos. Alejandro Mohor –dice don Goette en la entrevista en la que abrevamos- recogió la idea, la estudió y se puso a trabajar intensamente hasta fundar en 1910, La Agrícola Regional. Sagemüller (nacido el 26 de mayo de 1870 en Alemania y llegado a Buenos Aires en 1893 en una comisión comercial) junto con Mohor (por entonces gerente del Banco Agrícola) recorrieron todas las colonias haciendo propaganda”.

El colono sostiene que “la gente ya tenía la idea, pero, como la zona era tan grande, dese Alvear hasta el Espinillo, hasta María Grande mejor dicho, había la dificultad de elegir el punto de fundar la casa. Los de Alvear querían la casa de la Agrícola en una de las aldeas de Valle María, Protestante. Los de Crespo, San Rafael, Merou, etcétera, la querían en Crespo. Los de Santa María estaban lejos de todos nosotros y tenían temor de asociarse por la distancia. En fin, había que unirlos a todos. Y esto, creo, fue el trabajo más grande y lo consiguieron los fundadores Mohor, Sagemüller. El gobierno tenía mucho interés en que se fundara la sociedad. El doctor Luis Etchevehere era gran amigo de los colonos. Ya ve que en la fundación lo hicieron Síndico”- puntualiza en la parte central de su relato.

Los primeros socios

Andrés Axt nació en Rusia el 20 de abril de 1864. Llegó a la Argentina en 1882, luego de haber emigrado en 1877 a Brasil, con sus padres, quienes compraron una chacra en Aldea Protestante. Allí, en 1888 se casó con Eva Sieba permaneciendo con sus padres durante 7 años.

En 1895 compró 63 cuadras de campo de la Colonia Merou, cerca de Crespo, siendo así uno de los primeros pobladores de esa importante colonia. Fue uno de los primeros hombres de aquella zona que apoyó con entusiasmo la idea de la fundación de una sociedad de colonos y participó en la primera asamblea del 29 de abril de 1910 en que se fundó La Agrícola Regional.

Andrés Senger nació en Rusia en 1832. Emigró a Brasil en 1877, donde construyó un molino harinero a fuerza hidráulica. Allí quedaron dos de sus hijos y él emigró con otros dos a la Argentina. Fue uno de los fundadores de la colonia San Rafael, comprando 150 ha de la Sucesión Cuesta.

Desde el principio, al crearse la colonia San Rafael, comprendió la urgente necesidad de formar una sociedad de colonos para defender sus productos y mejorar las compras de diversos artículos. La idea de la formación de La Agrícola Regional tuvo en don Andrés Senger un entusiasta propagandista y llegó a formar un bloque de opinión solidaria en toda la colonia. Asistió como socio fundador de La Agrícola en la asamblea del 29 de abril de 1910.

David Heinze nació en Rusia en 1872. Llegó a la Argentina a los 15 años con sus padres y se establecieron en Aldea Protestante. Luego compraron una fracción de tierra en Colonia Merou.

Al fundarse La Agrícola Regional don David Heinze fue uno de los primeros en incorporarse a la entidad comprando una acción el 1º de mayo de 1910, siendo así uno de los fundadores.

Ignacio Derfler nació en Rusia el 2 de febrero de 1876. Empezó la agricultura por cuenta propia con 28 has. del campo del Dr. Luis L. Etchevehere como arrendatario por 4 años. Se casó con Ana María Dilf y en 1906 adquirió en propiedad 50 cuadras en la Colonia San Miguel, de la que fue fundador junto con los colonos Seib, José Neiff, Matías Gassmann, Boos, Kessler, Pedro Neiff, Schweigert, José Gerstner, Pedro Krapp, Schunk y Andrés Krapp. En conjunto habían comprado 600 hectáreas en la misma colonia.

Don Ignacio Derfler fue uno de los primeros socios de LAR. Toda la colonia San Miguel estaba unida en un deseo común de progreso y solidaridad. Don Ignacio dio testimonio de que “con ese espíritu de unión, todos los demás fundadores de San Miguel nos incorporamos enseguida al movimiento en pro de la sociedad de colonos, cuya idea ya habíamos traído de Valle María”.

Juan Bierig nació el 21 de enero de 1877 en Rusia. Emigró a los 14 años junto con su madre viuda y su hermanito Juan Jorge. Desembarcaron en Diamante el 6 de enero de 1892, donde los esperó el abuelo materno Felipe Wagner (quien posteriormente fuera el primer poblador de Aldea Grapschental. NdeR). Se establecieron en Aldea Protestante donde a los 21 años contrajo matrimonio con Eva Catalina Gelroth.

Empezó arrendando una chacra en Colonia Merou y desde 1900 a 1906 arrendó otro lote en la estancia Gallino, Ramírez. A partir de 1906 comenzó a comprar campo en la estancia Moreno, en Costa Grande y en Ramírez. A los 47 años este colono tenía más de 1.000 hectáreas.

Fue uno de los primeros colonos que recibieron con simpatía la idea de formar una sociedad agrícola. En su relato dice que “la aldea San Rafael y Valle María eran propiamente las colonias que iniciaron la propaganda en grande en favor de la sociedad. Yo he recibido la primera invitación de estos colonos. Los Heinze, Gelroth, Sack y yo éramos unidos y nos incorporamos enseguida. La Agrícola –testimonia en la publicación de la Memoria y Balance del año 1939-nació en primer término de una necesidad de los mismos colonos y el sr. Mohor tiene el mérito de haber realizado las intenciones de los colonos”.

Más adelante don Juan explica “Hay que tener en cuenta que aquella vez no se hacían los grandes negocios como ahora (NdelaR: 1939), no se compraban cereales, ni había sucursales, sino un triste galpón. O lo que se vendía eran bolsas, hilo y comestibles”.

Alfredo Coasollo. Otro socio fundador de L.A.R., colono italiano que conquistó una posición holgada después de muchos años de lucha y trabajo. Había nacido en Torino, Italiana en 1875. A los 16 años se embarcó solo a la Argentina. Llegó a Buenos Aires y se embarcó en tren rumbo a Estación Aurelia, en Santa Fe, donde trabajó de peón de chacra. En 1892 llegó su padre Miguel con la familia de Don Carlos y las hermanas Paulina y Teresa. En 1898 Don Miguel llega a Entre Ríos con toda la familia instalándose en el campo de don Bautista Saluzzio como mediero. En 1903 don Alfredo se casa con doña Lucía Saluzzio y se instala por su propia cuenta.

Sobre la fundación de La Agrícola Regional señala en la publicación donde rescatamos los testimonios “La gente hablaba en todas partes de formar una sociedad, especialmente de San Rafael y Crespo. Se hubiera fundado mucho antes pero era difícil disponer de $ 100 (valor de 1 acción). Llegó el año 1910 y la gente se resolvió hacer un esfuerzo”.

Recuerda que “en la fundación de La Agrícola, los italianos hemos intervenido con mucho interés. La Sociedad es para todos los colonos y debe ser como una familia”.

Florentino Bastida fue uno de los socios fundadores de La Agrícola Regional y uno de los más entusiastas propagandistas de la agremiación agraria de la zona Seguí, Viale. Había nacido en Don Cristóbal, Seguí, en 1856, dedicándose desde joven a la agricultura. Al fundarse La Agrícola Regional estuvo entre los primeros en sumarse al esfuerzo de los colonos para constituir una sociedad.

fue uno de los socios fundadores de La Agrícola Regional y uno de los más entusiastas propagandistas de la agremiación agraria de la zona Seguí, Viale. Había nacido en Don Cristóbal, Seguí, en 1856, dedicándose desde joven a la agricultura. Al fundarse La Agrícola Regional estuvo entre los primeros en sumarse al esfuerzo de los colonos para constituir una sociedad. Felipe Sagripantti nació en Italia en el año 1872. Vino a la Argentina con su familia directamente a Paraná. Al año se dedicó a la agricultura en Crespo donde el señor Rafael Ciarrocca le facilitó las herramientas y semillas.. Más tarde se trasladó a Seguí donde arrendó el campo del señor Benito Díaz. Fue otro de los entusiastas colaboradores de La Agrícola Regional, durante muchos años llevando a todas partes la idea cooperativista.

Otros socios de origen italiano que formaron parte de los comienzos de L.A.R. fueron José Pautazzo y Bautista Saluzzio.

La asamblea constitutiva de la cooperativa tuvo lugar en el depósito de cereales de la casa Ernesto A. Bunge & I. Born, el 29 de abril de 1910. Tras aprobar los estatutos se procedió a la elección del Consejo de Administración, resultando electros Otto Sagemüller (primer presidente), Víctor Falconier, Ignacio Seib, Guillermo Frank, Juan Valdamarin, Enrique Firckel, Juan Carlos Gareis 1º, Luis Schmidt, José G. Soñez, Juan Bottero, Marcos Espinosa y Juan Stieben. Como síndico fue propuesto y nombrado por unanimidad el iniciador de la sociedad, Sr. Alejandro Mohor.