Crespo- En la mañana de este martes 8 de mayo estuvo en nuestra ciudad el Jefe Zonal de la Dirección de Arquitectura de la provincia, Jorge Troncoso, quien se reunió con los padres, docentes y directivos de la Escuela Nina Nº 203 “Guaraní”, por la complicada situación edilicia de la institución escolar que cuenta con una matrícula de 309 alumnos, quienes a diario se encuentran expuestos a los riesgos de problemas estructurales serios en los techos y el sistema eléctrico.

María del Carmen Sian, vice-directora de la escuela dijo a Paralelo 32 que ante este panorama desde la Dirección Departamental de Escuelas se autorizó esta mañana a suspender el dictado de clases hasta el viernes inclusive, debido a que hay peligro de electrificación en las paredes.

Por otra parte la vice-directora indicó que se encuentran evaluando la situación, mientras se comienza con la búsqueda de otros lugares para funcionar con ayuda del municipio. “Estamos viendo un espacio donde poder trasladar la escuela, para cuando se comiencen las obras”, indicó.

Cabe aclarar que en ante este panorama los alumnos de las aulas más afectadas están dictando clases en el comedor escolar, y en la cantina y el quincho del Club Atlético Unión, ubicados en la manzana de enfrente. “Tenemos tres aulas clausuradas, la galería apuntalada y el laboratorio está totalmente mojado, también hay un piso hundido, directamente se observa un agujero”- detalló sobre las condiciones del edificio detalló este lunes a Paralelo 32, María Bernhardt, directora de la escuela; quien además había señalado que otras medidas adoptadas fueron “no dar temas nuevos, no tomar evaluaciones y tampoco ponerle la falta a los alumnos los días de lluvia si no asisten a clases, porque la escuela no es segura”.

