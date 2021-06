Nogoyá.- Natalí Mangisch junto a su familia tienen un pequeño establecimiento rural donde crían cerdos y realizan actividades relacionadas al campo. En estos últimos días se vieron nuevamente afectados por el accionar de malvivientes y perdieron más de siete ejemplares porcinos.

“Es un mal trago para la familia, nos encontramos el miércoles con que gente había entrado a los corrales, encontramos primero un animal muerto, pero luego cuando empezamos a recorrer otros corrales encontramos lechones malheridos agonizando”, relató Natalí a Canal 4.

La damnificada confirmó que las personas que ingresaron al predio se llevaron varios lechones y dejaron otros seis entre los muertos y malheridos. “Siempre nos entran a robar en las vísperas de fiestas o feriados. No es el tema que se los lleven, sino el perjuicio que hacen, es la quinta vez que nos pasa, estamos cansados, otras veces nos robaron el bombeador, herramientas, garrafas y varias cosas más”, lamentó.

Al ser consultada sobre la localización de los autores, Mangisch dijo estar cansada de luchar sin tener respuesta. “Cada vez que nos pasa algo acudimos a la policía, acá nunca se acercó nadie. Ahora se movilizaron y pidieron que les avisemos apenas veamos algo. Yo no le echo la culpa a la policía, pero si yo encuentro a alguien aquí adentro ¿me tengo que quedar de brazos cruzados, o actuar por mano propia?

La familia afectada al día de hoy no tiene respuestas, “ni de la policía ni de la justicia, lo único que pido es que esto se detenga, si alguien vio algo que nos avise o denuncie. Acá entran y hacen el perjuicio que hacen y nadie ve nada. No tenemos solución, no queremos hacer justicia por mano propia”, dijo.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...