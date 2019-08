El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes “malvados ataques” a los tiroteos ocurridos en Texas y Ohio, y dijo a los estadounidenses que deben “condenar el racismo, la intolerancia y la supremacía blanca”.

Durante una declaración en la Casa Blanca, Trump expresó que actuará con una resolución urgente, tras la muerte de 31 personas y los más de 40 heridos como resultado de los dos ataques ocurridos el fin de semana. Informó que ha indicado a las autoridades federales que ayuden en las investigaciones en curso.

“Estas siniestras ideologías deberían ser derrotadas”, dijo Trump en la Casa Blanca, junto al vicepresidente Mike Pence. “El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma”, declaró.

Durante su declaración el lunes, Trump dijo que Estados Unidos debe reformar las leyes sobre salud mental para poder identificar a las personas perturbadas mentalmente, incluyendo la confinación involuntaria.

El presidente Trump, que ha sido acusado por los demócratas de avivar supuestamente el odio racial con su política contra la inmigración que llega a través de la frontera sur con México, no abordó directamente dichas acusaciones.

Pero dijo, sin embargo, que ordenó al Departamento de Justicia que investigara el terrorismo doméstico y proponga una legislación para garantizar que quienes cometan crímenes de odio y asesinatos en masa se enfrenten a la pena de muerte.

Poco después de la declaración presidencial, las autoridades en El Paso reportaban que otra persona herida en el tiroteo del sábado, había fallecido.

Dos horas antes, la Policía de El Paso había informado sobre el fallecimiento de otro de los heridos.

“Con tristeza informamos que el número de muertes aumentó en uno. La víctima falleció esta mañana temprano en el hospital”, dice el mensaje.

Un hombre armado mató el sábado a 20 personas en una tienda Walmart en El Paso, Texas, en lo que las autoridades dijeron parecía ser un crimen de odio por motivos raciales. Dos heridos fallecieron el lunes.

Tan solo 13 horas después, otro hombre armado en el centro de Dayton, Ohio, mató a nueve personas. Decenas resultaron heridas en ambos ataques.

El presidente Trump pidió más temprano el lunes a los congresistas estadounidenses que aprueben una ley que exija estrictas revisiones de antecedentes para las compras de armas de fuego.

En su cuenta de Twitter, pidió a republicanos y demócratas tomar medidas para exigir más controles para los compradores de armas.

“No podemos permitir que los asesinados en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, mueran en vano. Del mismo modo para los heridos tan graves. Nunca podemos olvidarlos, ni a los que murieron antes que ellos”, escribió Trump en Twitter previo a su comparecencia desde la Casa Blanca.

We cannot let those killed in El Paso, Texas, and Dayton, Ohio, die in vain. Likewise for those so seriously wounded. We can never forget them, and those many who came before them. Republicans and Democrats must come together and get strong background checks, perhaps marrying….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2019