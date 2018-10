Nogoyá.- El lunes 22, en la biblioteca popular Fermín Chávez se llevó a cabo la reunión pública que convocó el municipio con el objetivo de poner en conocimiento a la ciudadanía la evaluación sobre la documentación presentada por la firma BioNogoyá S.A, para poder funcionar. La jornada se realizó en el marco de la renovación del certificado aptitud ambiental y el certificado de obtención de funcionamiento de higiene sanitaria.

Allí, estuvieron presentes el intendente municipal, Rafael Cavagna; el secretario de Ambiente de la provincia, Martín Barbieri; los técnicos de Medio Ambiente de la provincia y de la empresa. También participó parte del equipo de gobierno, el Diputado Daniel Koch, los empleados de la empresa y algunos vecinos.

Mientras tanto, en la puerta un importante número de personas esperaban afuera con pancartas que ponían de manifiesto la lucha que llevan adelante debido a la contaminación sufrida en toda la ciudad, específicamente en barrio San Carlos.

En el interior de la sala se abordaron los aspectos del emprendimiento, los impactos ambientales y el plan de gestión que incluye control, monitoreo y seguimiento de lo propuesto. El intendente Rafael Cavagna explicó que luego de que cumplan con todos los requisitos que se le solicitan a la empresa, la encargada de realizar las habilitaciones será la Comisión del Parque Industrial y remarcó que “esto no es cuestión de tiempo, como mucho les reclaman, y que cuando estén las certificaciones necesarias y estas avalen que la empresa pueda funcionar, la comisión decidirá dar las habilitaciones”.

En ese sentido, Cavagna remarcó que espera que se cumplan todos los requisitos dispuestos para que se puedan mantenerse las fuentes de trabajo y aseguró que “de no cumplir con los requisitos, no se habilitará”.

También destacó que están trabajando no solamente con esta empresa, sino que se avanza con otras firmas, entre ellas el frigorífico, la empresa GAIA, que fue clausurada, y con Glycopharma que está en sentencia. “También tenemos problemas con acopio de cereales, venimos trabajando, no queremos que Nogoyá esté contaminada y en este sentido avanzamos. No es fácil, pero es una línea de trabajo que venimos siguiendo”, sostuvo el mandatario local.

Cavagna insistió con el tema del agua que tras denuncias mediáticas de vecinos pone en alerta a gran parte de la población y disparó: “Es uno de los temas que más me preocupa, la calidad del agua. Venimos trabajando haciendo análisis y por primera vez en Nogoyá se hicieron análisis (para detectar) metales pesados, cuyos resultados están publicados en la página web”.

“También hemos contactado con el Instituto Nacional del Agua del Ministerio del interior, para realizar un estudio pormenorizado de nuestra red de agua y obviamente lo vamos a publicar para que todos los conozcan”, anunció y retomó: “Esperamos que se pueda revertir la situación y Nogoyá siga creciendo junto al sector público y el privado y traiga progreso a la ciudad”.

Por otra parte, el Diputado Daniel Koch reconoció que “es importante que la sociedad se comprometa con el medioambiente, que tomen conciencia que al ambiente tenemos que cuidarlo entre todos; lamento que los demás legisladores no hayan estado presentes, porque es bueno ponerle la cara a los vecinos, que sepan que estamos”.

“Quiero agradecerle al gobernador y a la Secretaria de Ambiente por haber dispuesto los medios necesarios, esperando que podamos llegar a un entendimiento que vaya tanto en beneficio de la industria, como de los vecinos, pero también que nos cuiden el medio ambiente, queremos que Nogoyá salga del estanco que está, pero también queremos que nos cuiden y creo que las acciones están siendo predeterminadas en esa acción, por lo que creo que la reunión ha sido positiva”, sostuvo.

En la misma línea, Martín Barbieri, secretario de Ambiente de la provincia, afirmó que es la primera vez que mantenían una reunión con representación ciudadana y subrayó que había sido “una experiencia enriquecedora”. “Siempre valoramos la participación de los vecinos dando su punto de vista, nosotros tratamos de explicarle en todo lo que hemos actuado para dar la habilitación a la empresa, porque realmente nos ha dado respuesta y consideramos que estaría en condiciones de funcionar, ahora le queda la opinión de los vecinos para que la Comisión del Parque Industrial actúe”, apuntó.

Por otra parte, comentó: “Desde la provincia teníamos algunas dudas con respecto al metanol, pero la empresa ha informado que esto se trata en una empresa de Arroyo Seco. Creo que la contaminación que produjeron antes es reparable, por lo que confiamos en que se avance”.

Los vecinos

Por otro lado, los vecinos que llegaron con barbijos y pancartas en reclamo por la contaminación, no se mostraron muy conformes con lo realizado y con la explicación que dieron los técnicos, tanto de Medio Ambiente como de la Empresa.

Allí, una de las voces más escuchadas, reflexionó: “Siento un sabor agridulce, porque veo que se avanza en la habilitación, pero nosotros no vamos a dejar de luchar, por más que consigan la habilitación de la provincia y el municipio”. “Somos nosotros los que tenemos que velar por nuestros hijos y no permitir que los contaminen, nos tratan de locos o paranoicos, como si inventáramos las cosas, nos quieren convencer de que todo está en orden y nosotros, los vecinos, que somos los que sufrimos y nos sentimos perjudicados, sabemos que no es así”, marcó el reconocido deportista Antonio Silio.

“Yo soy sincero, mi lucha es más reciente, porque no estaba mucho en Nogoyá pero ahora que vengo más seguido he comenzado a notar el problema, además con el tema del agua, no estoy tranquilo, nos han mentido tanto que ya no sé si creer. Se han hecho tan mal las cosas y se habilitó así nomás, sin prever nada, ahora dicen que la contaminación es reversible pero no somos ignorantes que nos vamos a dejar convencer así nomás”, sentenció.

Por otra parte, Fernando Ghirardi destacó: “La empresa nos ha ofrecido hacer un recorrido por la planta y creo que lo vamos a hacer, aunque sabemos que no vamos a ver todo, desde hace unos días, como la planta está parada se respira mejor”.

“Creo que en esta reunión querían justificar lo injustificable, llevar tranquilidad, donde no la hay, pero no vamos a bajar los brazos, de todos modos nosotros queremos que se mejore realmente, sobre todo por los empleados, que puedan seguir trabajando, pero nosotros ya no confiamos”, consideró.

Más adelante Mauricio De Giusti destacó: “El problema no son los empresarios, que han invertido en el pueblo, sino que el problema es el mal funcionamiento del Estado tanto municipal como provincial, y no hablo del actual gobierno sino de gestiones anteriores que actuaron con desidia sin importar el medio ambiente y los vecinos, porque las leyes estaban, no hace falta hacer nuevas solo cumplirlas, eso hubiera evitado un motón de problemas”, señaló y reforzó: “Además creo que todo esto que se montó es un show, el impacto ambiental lo sufrimos desde 2013, tenemos filmaciones y pruebas suficientes”.