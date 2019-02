“No suelo hacer este tipo de publicaciones, pero hoy siento la necesidad de expresar esta tristeza. Estas fotos muestran el antes y el después de la plaza parroquial de Aldea María Luisa. Sus árboles históricos desaparecerán para dar lugar a un lugar desolado y desprovisto de toda identidad para los que sienten la aldea como propia, como así también para todos aquellos que saben ver las riquezas “de la casa común”, como afirma el Papa Francisco. Para dar solución a potenciales peligros la decisión es cortar todos los pinos. El mismo criterio podría aplicarse a un sinfín de árboles, y no por eso se nos ocurre tomar tan drásticas determinaciones. Este tipo de proeza nos costará a todos varios cientos de miles de pesos (lo averigüé). Quizás algunos digan que se pueden plantar nuevos, si, pero ya no será lo mismo, ya no será la característica del pueblo, será como un pueblo más. Los que están en contacto con la gente, los que conversan con los vecinos, los que escuchan a los visitantes, saben del gran valor de las cosas del pueblo. Los que no salen de su casa y viven para si mismos no les interesa nada”.