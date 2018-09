En su informe acerca de las Perspectivas Climáticas, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires señaló que del 27 de septiembre al 3 de octubre se registrarán precipitaciones en el centro este del área agrícola, acompañadas por una marcada oscilación térmica.

Según la Bolsa, se registrará un paso de un frente de tormenta, cuya actividad se concentrará sobre el centro-este y el sur del área agrícola, mientras que el resto de su extensión registrará valores moderados a escasos.

Precipitaciones

El norte y el sur del NOA, la mayor parte de la región del Chaco, la mayor parte de la Mesopotamia, gran parte de Santa Fe, la mayor parte de Cuyo, gran parte de la región Pampeana, el extremo sudeste del Paraguay y gran parte del Uruguay, observarán precipitaciones moderadas a muy abundantes (10 a 75 mm), observándose varios focos de tormentas con precipitaciones superiores a 150 mm, que se ubicarán sobre el nordeste de la región Pampeana y el sur del Uruguay.

• La mayor parte del NOA, el norte de la región del Chaco, el norte de Cuyo, gran parte de Misiones y la mayor parte del Paraguay observarán precipitaciones escasas (menos de 10 mm).

• La Cordillera sur observará precipitaciones entre moderadas a muy abundantes (10 a 50 mm).

Temperaturas Mínimas

La entidad estimó que continuará la irrupción de vientos del sudoeste y llegará hasta el centro del área agrícola, pero sin alcanzar su porción norte.

• El este del NOA, la región del Chaco, el noroeste de Santa Fe, el sur de Misiones, la mayor parte de Corrientes, el nordeste de Córdoba, el nordeste de Santa Fe y el noroeste y el extremo sudeste del Paraguay observará temperaturas mínimas superiores a 10° C, con dos focos con valores superiores a 15° y 20° C.

• El centro del NOA, la mayor parte de Cuyo, el sur de Corrientes, gran parte de Santa Fe, la mayor parte de la región Pampeana y la mayor parte del Uruguay registrarán temperaturas mínimas entre 5 y 10 °C, con bajo riesgo de heladas localizadas.

• El centro-este del NOA, el centro de Cuyo, las serranías de Buenos Aires, el sudeste de La Pampa, observarán temperaturas mínimas entre 0 y 5° C, con riesgo de heladas localizadas.

• El oeste del NOA y el oeste de Cuyo, observarán temperaturas mínimas inferiores a 0° C, con riesgo de heladas localizadas y generales.

Temperaturas Máximas

Por último, la Bolsa adelantó que soplarán los vientos del sector norte y provocarán un marcado aumento de temperaturas en el norte y el centro del área agrícola, mientras que el sur seguirá bajo la influencia de los vientos polares.

• El este del NOA, el este de la región del Chaco, la mayor parte de Corrientes, el oeste de Entre Ríos, gran parte de Santa Fe, el norte y el este de Córdoba, la mayor parte del Paraguay y el norte del Uruguay experimentarán temperaturas máximas superiores a 35° C, con registros superiores a 40° C en el norte del área.

• El centro del NOA, Misiones, el sudeste de Corrientes, gran parte de Entre Ríos, el sudeste del Paraguay, el norte de Cuyo, el sur de Santa Fe, el norte de Buenos Aires y la mayor parte del Uruguay observarán temperaturas máximas entre 30 y 35° C.

• El centro-este del NOA, el este de Cuyo, el norte de la Región Pampeana y el sudeste del Uruguay experimentarán temperaturas máximas entre 25 y 30° C.

• El centro-oeste del NOA, el centro de Buenos Aires y la mayor parte de la región Pampeana, experimentarán temperaturas máximas entre 20 y 25° C.

• El oeste de Cuyo, el oeste del NOA y el sudeste de Buenos Aires experimentarán temperaturas máximas inferiores a 20° C, con focos con valores inferiores.