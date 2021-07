Crespo (Por Mariano Jacobi).- En la tarde del lunes 5 de julio visitó la ciudad de Crespo el ex ministro del Interior y virtual cabeza de lista en Juntos por el Cambio para las elecciones legislativas de este año, Rogelio Frigerio. Estuvo acompañado por el Diputado provincial Esteban Vittor; el intendente de San Benito, Exequiel Donda; y el ex diputado provincial y actual miembro del Comité Provincial de la UCR, Sergio Kneeteman. Mantuvieron un encuentro con la ex vice intendenta Mariela Hildermann y el representante de la Juventud Pro en Crespo, Juan Ruhl.

“Estoy muy contento de poder estar en Crespo, una ciudad muy linda y pujante en la provincia de Entre Ríos, que de alguna manera nos demuestra a todos los entrerrianos lo que podemos ser. Generando trabajo, riqueza en el sector privado, con emprendedores, con productores, con pymes, siendo una muestra del potencial que tiene nuestra provincia”, indicó Rogelio al término de la reunión.

Lanzado como candidato a la diputación nacional, camina la provincia con su equipo y acompañado por Sergio Kneeteman, mano derecha de Atilio Benedetti, el referente del radicalismo entrerriano de mayor peso. También sumó a sus filas al ex jefe de la Policía Federal Argentina, comisario Néstor Roncaglia. A pesar de que es una elección de medio término en la que Entre Ríos elige 5 representantes al Congreso, y hay poco espacio para acomodar en la oferta electoral las adhesiones; Frigerio sostiene que la provincia tiene un gran aporte a lograr y es el “equilibrar las fuerzas en el Congreso’’.

La de noviembre será una elección que “puede ponerle límites al kirchnerismo a nivel nacional”, indicó. Entre Ríos solo tendrá la renovación de cinco Diputados nacionales, “y es relevante que como oposición hagamos todo lo que podamos para sostener los tres Diputados en el Congreso”, expresó.

A continuación consideró que “Es importante que el Gobierno nacional no siga ampliando sus mayorías porque no las maneja bien, y en los años en que ha gobernado ha demostrado que con mayorías, solo impone sus ideas y no busca el consenso. Creo que para la salud de la democracia es bueno un mayor equilibrio en el Parlamento nacional”.

Una provincia con potencial

En referencia a las elecciones PASO y las generales de noviembre, resaltó que “Son importantes en sí mismas, y no hay que desconocer que si nos va bien será el puntapié inicial para comenzar a trazar la estrategia con vistas al 2023, para poder cambiar el rumbo de la provincia después de ser gobernada a lo largo de veinte años por el mismo signo político”.

También opinó sobre el potencial que tiene la provincia para crecer y posicionarse al nivel de producción y comercialización de Santa Fe y Córdoba con quienes se comparte la Región Centro. “El cincuenta por ciento de los entrerrianos se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y esto es peor aún entre los jóvenes; y desde hace muchos años la ciudad de Concordia es el emblema de la pobreza en Entre Ríos y en el país, y deberíamos interrogarnos todo el tiempo sobre porqué se da esta situación en una provincia tan rica como la nuestra”.

“Creo que eso nos debe llevar a reflexionar y también a trabajar por cambiar esta triste realidad. Creo y estoy convencido que Entre Ríos sigue teniendo intacto ese potencial que todavía mantiene a pesar de las malas políticas públicas implementadas a lo largo de tantos años. Es un potencial que hay que recuperarlo llevando a la provincia a un destino de grandeza. Porque no hemos caído solo en términos absolutos, sino que también en términos relativos comparados con provincias como Santa Fe y Córdoba a las cuales no tenemos nada que envidiarles; solo tenemos que comenzar a hacer las cosas bien para volver a estar en ese lugar de jerarquía. Afianzar el trabajo y su calidad, la inversión tecnificación, mejorando los sueldos de los trabajadores. Soy un convencido que se puede lograr si trabajamos pensando primero en la gente”, comentó Frigerio.

Cierre de listas y PASO

En lo que respecta al próximo 24 de julio donde se debe presentar el cierre de listas con vistas a las elecciones, y la posibilidad de que se avance en una interna dentro de Juntos por el Cambio ante la intención de competir en las PASO que han esbozado los intendentes Darío Schneider de Crespo, y Pedro Galimberti de Chajarí; Rogelio Frigerio indicó a Paralelo 32 que “No es los más importante, porque Juntos por el Cambio está más sólido que nunca, cumpliendo su sexto año desde su creación como Cambiemos en el 2015; lo importante es la unidad y que de muchos bregamos por la necesidad de ampliar el espacio, hoy hay bastante coincidencia al respecto a que hay que hacer ese trabajo, y que necesitamos hacer más y ser más tolerantes, que necesitamos convocar a otros en esta gesta que en el caso de Entre Ríos sea para llevar a nuestra provincia al lugar que se merece”, y seguidamente agregó que “Si hay internas, porque hay otros dirigentes que creen que pueden ser más competitivos frente al adversario político en la elección general, tienen que presentarse. No tenemos que tenerles miedo a las internas, tampoco temer a que sea la gente la que decida sobre quien mejor representan los valores y creencias de nuestro espacio político. Es quien vota el que mejor sabe dentro de nuestro espacio, que candidaro tienen mayor posibilidad de ganar una elección general contra el kirchnerismo”.

