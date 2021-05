Fontana y Graas describieron la realidad de los empresarios industriales

Crespo.- Alrededor de 35 empresas están instaladas en el Parque Industrial de Crespo, y otras 15 firmas están en proceso de instalación. Es uno de los distritos industriales más dinámicos de la provincia y también se consolida institucionalmente. El 30 de abril se realizó la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil Parque Industrial Crespo que renovó sus autoridades. En los principales cargos continúan por dos años más Hernán Fontana (Julicroc) como presidente y Hugo Graas (Hugo Graas e Hijos SRL), como vice. Ambos empresarios dialogaron con Paralelo 32 sobre las diferentes instancias que vive la institución.

Un año muy especial

Sobre el año de pandemia que vienen sufriendo las firmas, Graas destacó que “ninguna empresa del Parque Industrial tuvo que cerrar porque haya tenido mucha gente con contagios; en realidad se manejó bastante bien”. Comentó sobre su metalúrgica que al principio cerró una semana para adecuarse y organizarse ante la nueva situación. “La mayoría fue rotando y trabajando por turnos, pero se terminó trabajando con casi todo el personal”, comentó. Fontana agregó que hubo contagios en su empresa, pero “con los protocolos, el virus no se propaga en el ámbito de trabajo. Los contagios se suceden en otros ámbitos, pero no dentro de las empresas”.

La realidad de las empresas ha sido muy cambiante, dentro de una situación general de profundización de la crisis previa a la pandemia. Graas destacó que en varios rubros hubo aumento de trabajo y ventas. “Veo que es un año atípico, porque hay muchos rubros que trabajan más. Parece que estaría sobrando trabajo que no se puede captar todo, más allá que uno no quiere tomar personal porque no sabe hasta cuándo puede durar esto. Nuestro trabajo no decayó nunca, fue creciendo desde que arrancó la pandemia. Pero tenemos inconvenientes con plazos de entrega porque no tenemos entrega en término de la materia prima”. Graas opinó que pareciera que “la gente no quiere tener un peso en el bolsillo, y cuando lo tiene lo invierte, para no quedar ‘devaluado’”.

Fontana, en cambio, dijo que en su empresa la evolución de ventas “es muy irregular, hemos tenido meses de altísima venta y otros de muy baja venta. No sabemos a qué atribuir estas modificaciones”. Ejemplificó con marzo que “hemos tenido record de ventas”, pero en abril “tuvimos que dedicarnos a hacer mantenimiento porque las ventas se resintieron”.

Logística y materia prima

Los problemas en la recepción de materia prima y los de logística por las diferentes regulaciones que cambian de provincia en provincia para circular, son dos temas que afectan a las industrias en la actual emergencia sanitaria por covid-19.

Fontana dijo que está todo “muy desarticulado, con protocolos arbitrarios. Formosa es el ejemplo del protocolo más estricto. Hay cuestiones inhumanas para el transportista, como estar todo el día arriba del camión sin poder bajar; atender un cliente por ciudad. Hay cosas totalmente ridículas y, en definitiva, no contribuyen en nada a la prevención de la enfermedad”.

Graas agregó: “Siempre aplicamos la viveza criolla, en el caso de nuestra materia prima, la chapa, hay grandes proveedores que tienen lo que uno necesita. Pero si uno debe recurrir a otro proveedor, hay que pagar un ‘adicional’, se abusan. Y si uno paga el ‘adicional’ no lo puede incorporar al precio final, porque no puede ‘matar’ al cliente. Eso nos molesta mucho”.

Temas del parque industrial

Al tratar la situación institucional del Parque Industrial Crespo, Fontana y Graas se refirieron a las gestiones para realizar con el Estado una inversión en salón de usos múltiples e infraestructura común como oficinas, cajero automático y alguna dependencia oficial para el despacho de comercio exterior de las empresas que exportan.

Una parte del distrito industrial está reconocida como Parque Industrial y logra todos los aportes nacionales y provinciales previstos por las normas legales. Ese sector está completamente pavimentado, por ejemplo. Otra parte, la que fue incorporada como expansión del distrito quedó como área. El problema para avanzar con su reconocimiento como parque está dado con los loteos privados en ese sector porque no puede haber loteos privados en un Parque Industrial, por disposiciones nacionales. Es el tema pendiente para avanzar en el reconocimiento. En cambio, los problemas de impacto ambiental por la cercanía con una zona residencial de la ciudad, se han resuelto con la creación de una ‘zona buffer’ de atenuación de impacto y los proyectos de forestación en marcha, destacaron los empresarios entrevistados.

