Junio trae consigo, para los futboleros específicamente, recuerdos imborrables de cada mundial y efemérides por doquier que cada uno va poniendo en su pedestal según gustos, conveniencias y resultados obviamente. Pero sin dudas hay un campeonato mundial que, aunque el resultado no fue el mejor, siempre a los argentinos nos genera algo lindo; incluso hasta los que no existíamos pero lo vimos en muchas repeticiones e informes televisivos.

El Mundial Italia 1990 quedó en la memoria de todos nosotros, ya sea por el tobillo del Diego, por haber eliminado a Brasil con el glorioso gol del ‘Cani’, por el bidón de agua y la descompostura de Branco, el penal que cobró Codesal en la final contra los alemanes o bien por la mejor canción de la historia de los mundiales: ‘Un Estate Italiana’ interpretada por Gianna Nannini y Edoardo Bennato.

El 8 de junio se cumplieron 30 años del comienzo de la competencia para la Selección Argentina, natural candidato por ser defensor del título conseguido en México ’86 pero que llegó con ocho jugadores que no estaban en un 100%. Aquel viernes en el Giuseppe Meazza fue oscuro para el selectivo nacional por la derrota ante Camerún (1 a 0) y por el juego brusco que mostraron los africanos; quedando en la memoria la patada voladora casi criminal de Víctor N´Dip a Maradona. Fue un grupo que en el equipo despertó más dudas que certezas y un desempeño recordado por la frase de Bilardo: “Si quedamos eliminados en primera ronda prefiero que se estrelle el avión antes que volver”.

Lo que pasó después de ese primer cotejo de la fase clasificatoria es historia y todos lo sabemos. Al cumplirse las tres décadas de la cita ecuménica en Italia, Paralelo 32 charló con un integrante de la delegación argentina en ese mundial.

Según su documento de identidad es Miguel Di Lorenzo, pero para todos los futboleros es Galíndez; el histórico masajista de la Selección Argentina que fue campeón del mundo en 1986, subcampeón en 1990 y levantó la Copa América en 1991 y 1993; recordó cómo fueron los días en Italia, habló del tobillo de Maradona y de la pubalgia de Ruggeri, su cara a cara con Codesal (árbitro de la final), entre otros varios temas.

“Son muy lindos los recuerdos de ese mundial, como en general todos con la Selección Argentina porque es un privilegio muy grande estar ahí. Llegamos con ocho jugadores lesionados, a los cuales tenía que estar continuamente masajeándolos. Jugamos la final gracias a los penales y a Goyco (Sergio Goycochea) que se lució estando en su mejor momento”, contó al comienzo de la entrevista.

–¿Cómo era la concentración?

– Yo era el encargado de llevar alegría a todos, como una especie de animador. Si lo veía con cara de culo a alguno, enseguida le preguntaba qué le pasaba y trataba de levantarle el ánimo. Hacíamos muchas jodas para que los jugadores se mantengan entretenidos, hasta que algunos días antes del primer partido me hicieron una bastante pesada a mí. Se hicieron los enojados, y me dijeron que me tenía que volver a Buenos Aires. Yo no entendía nada, pero la cosa iba en serio parecía. El Profe Echeverría me llevó al aeropuerto. El avión salía a las 21.00; llegamos antes, me tomé un café y yo tenía una calentura que no te puedo explicar. Estuvimos un rato en la sala de espera y vinieron a decirme que el vuelo se había suspendido por un desperfecto; yo ya sospechaba que había algo raro. Entonces tuvimos que volvernos a la concentración de Trigoria. Cuando llegué, haciéndome el que estaba enojado, entré a mi habitación y me habían desarmado toda la cama; me sacaron el colchón, me dieron vuelta la cama. ¿Sabes dónde tuve que buscar el colchón? En el medio de una de las canchas de entrenamiento. La almohada estaba en otra de las canchas, las sábanas en otra, y así. Se me cagaban de risa los desgraciados.

–¿Bilardo le pedía que esté siempre con alegría?

– Sí, Carlos desde que llegué a la Selección me pidió buena cara y alegría. Por eso también me convertí en el animador del grupo. Bilardo si no me veía al lado de él, empezaba a preguntar «¿Dónde está Galíndez, dónde está Galíndez? Vayan a buscarlo». Mama mía. Me hacía pasar por todas las piezas a diario. Así era. Pero a los jugadores tenías que darles todo y hacerlos sentir cómodos, para que después ellos te lo devuelvan adentro de la cancha, y mal no nos fue.

«Yo me dormía pasadas las 2 de la mañana y me levantaba a las 7, y todo el día a las corridas por la cantidad de lesionados que teníamos. Así fue la vida mía en Trigoria durante el mundial, de un lado a otro. Pero siempre fui consciente que tenía que estar al pie del cañón».

–¿El más complicado era Ruggeri?

– Sí, tenía una pubalgia que no daba más pobrecito. Todas las noches era al que más tiempo le daba masajeándolo porque le dolía mucho. Jugó medio tiempo del primer partido, y después volvió contra Brasil en octavos recién. Y para la final le dimos cinco infiltraciones pero no pudo salir al segundo tiempo; por eso entró Monzón.

–¿Usted qué partido sufrió más?

– Todos se sufren por igual, y más en ese mundial que fue tan peleado. Ya cuando entras a la cancha estás nervioso y dormís poco la noche anterior. Por eso para jugar un mundial tenes que estar bien preparado física, mental y moralmente; sino no ganas.

–¿Tenían muchas cábalas?

– Sí, muchísimas. Pero no se cuentan nunca. Lo único que cuento es que cada vez que salía a la cancha, miraba hacia el cielo y le pedía a Dios que ilumine a mis jugadores.

–¿Recuerda cómo estaba el tobillo de Maradona?

– Uff, tremendo. Muchas horas le dedicamos. Masajes con agua caliente y agua fría. Mañana, tarde y noche. El día del partido contra Brasil, cuando llegamos al estadio el doctor le dijo que no podía jugar con el tobillo así. «¿Cómo que no puedo jugar? ¿Por qué no puedo jugar?», gritó enseguida Diego y pidió que lo infiltren. Me llamó para que le alcance una toalla y me dijo que le agarre fuerte la mano. Se puso la toalla en la boca y me apretó muy fuerte. Le dieron ocho infiltraciones antes de jugar contra Brasil y así dio tremendo pase para que defina el ‘Cani’ y pasemos.

–¿Pensó que 30 años después se seguiría hablando del bidón?

– ¿Qué bidón? ¿Qué pasó con el bidón?

–El bidón de agua contra Brasil…

– Ah, sí. Siempre lo mismo viejo. Cada uno que saque sus conclusiones.

–¿Lo volvió a cruzar a Branco?

– Sí, en Brasil me lo crucé. Me dijo «filho puta, tu me ha envenenado». «¿Qué dijiste?», le pregunté. «Tú me ha envenenado», volvió a decir. «Yo qué te envenené, vos estás loco», le contesté. Después nunca más lo vi.

Siamo fuori della copa

Luego de sufrir más de la cuenta en el grupo, Argentina llegó a semifinales para meterse nuevamente entre los mejores del mundo. Pasó Brasil y aquella gambeta eterna de Caniggia a Taffarel en el partido de los palos, pasó el empate en 0 ante Yugoslavia y la consagración de Goycochea en los penales; y llegó el turno de enfrentarse a los locales en la semifinal. Parecía que Italia no tenía rival, había arrasado en todos los encuentros y se encaminaba a paso firme para jugar la final del 8 de julio. Pero antes, debían vencer a la Argentina en la ciudad de Diego Armando Maradona; muchos lo recuerdan como el día que Maradona dividió a Nápoles. “Diego, Nápoles te ama pero Italia es nuestra patria”, rezaba una enorme bandera colgada en el estadio donde se reflejaba la grieta interna de los napolitanos. Fue igualdad 1 a 1 y nuevamente el pueblo argentino tuvo que tolerar la definición desde los doce pasos, de la que quedó una de las frases más representativas de ese mundial: “Siamo fuori della copa”, que mucho tiempo después se conoció que en realidad fue inventada por Andrea Prodan para un comercial de nuestro país.

«Estaba en el banco y me fui para el córner del arco donde se pateaban los penales. Y de ahí le gritaba a Zenga (arquero de Italia) cada vez que tenía que ir a atajar. Pero le grité y lo insulté más antes del penal de Diego (Maradona), y me miraba porque estábamos cerca y yo hablo bien el italiano. Lo trataba de sacar del juego, le decía que iban a quedar afuera y en ese momento no existían en el mundo. Y Zenga me insultaba también, entonces vino el Profe Echeverría a preguntarme qué pasaba. ‘La verdad que no sé, está loco éste’, le respondí haciéndome el desentendido. Lo eliminamos a Italia, y en los festejos enseguida me fue a buscar Zenga que me puteó en todos los idiomas y me quería matar. Se dieron cuenta Monzón y Diego, y me abrazaron para cantar», recordó Gali de la victoria y el boleto hacia la final del mundial.

Codesal y polémica histórica

El 8 de julio, exactamente un mes después del tropiezo contra Camerún, Argentina nuevamente se encontraba jugando la final; por segundo mundial consecutivo y contra el mismo rival: Alemania Federal. Fue derrota por la mínima diferencia tras un polémico penal cobrado por mexicano Edgardo Codesal bien ejecutado por Andreas Brehme que quedará para siempre, al igual que el llanto de Maradona sacándose la medalla.

“Yo no sé si el árbitro estaba comprado o no estaba comprado, lo que todos nos dimos cuenta fue que hubo un penal no cobrado para nosotros minutos antes del penal inexistente que pitó para Alemania. El alemán se tiró a la pileta. No me jodan, fue un robo”, afirmó el fisioterapeuta sobre la falta de Sensini a Rudi Völler.

–¿Es cierto que bajó al vestuario a buscar agua y se perdió ese momento?

– Sí, es verdad. Fui a buscar agua al vestuario porque todo indicaba que íbamos al alargue. Ahí bajó corriendo uno de los ayudantes y me dijo: «te está buscando Bilardo a vos». «¿Para qué? Ahora llevo agua para tener en el tiempo extra», le respondí. Volví al banco y Carlos me gritó enseguida: «¿Dónde carajo estabas? ¡Quedate acá!». Ahí ya había cobrado el penal Codesal.

Galíndez sumó: “Si en la final estaban Caniggia, Giusti y Olarticoechea que tenían tarjeta y no pudieron jugar; éramos campeones del mundo. Fue una amargura que nos hayan afanado ese partido”.

–¿Estuvo cara a cara con Codesal?

– Sí, cuando terminó el partido. Le grité que no merecía estar en el estadio y algunas cosas más. Él solo me miraba, no dijo nada.

–Cambiaron los tiempos, ¿no?

– Cambió todo. Ahora nadie hace lo que hacíamos nosotros, ni los jugadores ni la gente que está cerca de la Selección. Si no son hoteles 5 estrellas no van, o si no tienen todos los lujos para jugar para Argentina, se quedan en sus casas. En nuestra época dormíamos ocho personas en una habitación y para ir al baño teníamos que cruzar toda la cancha. Los jugadores les daban notas a todos los periodistas a cualquier horario y cualquier día, respetaban eso. Y los de la actualidad te mean, ¡te mean todos! No tienen que ser así hombre. La Selección es lo máximo, es lo más lindo que hay, tenes que dar todo por tu país.

–¿Cómo era estar al lado de Diego?

– Una cosa de locos. Yo lo conocí cuando él era muy jovencito, tenía 18 años. Vivimos juntos en Barcelona, en Nápoles, me convertí en su mano derecha. Es una persona que siempre andaba contento y bien predispuesto, nunca lo ibas a ver amargado o enojado. Contagiaba alegría. El mejor de todos los tiempos.

Recuerdo que en Nápoles estábamos con Claudia (Villafañe – ex esposa) y don Diego (padre); y nos invitaban a todos los eventos que había, pero a todos eh. Él se negaba, le gustaba quedarse en su casa. Una sola vez fuimos a una inauguración de una zapatería, con los cinco custodios que nos acompañaban siempre. Llegamos y enseguida nos hicieron elegir un par de zapatos a cada uno, «Gali, ¿cuánto calzas? ¿cuál queres? Elegite» me dijo Diego. «Calzo 41», le indiqué enseguida al hombre que trabajaba ahí. Y me trajo unos negros y unos marrones, yo me quería llevar todos (risas). Vino Claudia y me dijo al oído «Galíndez, fíjese cómo va a combinarlos con la ropa que usa usted y elija». Me elegí un par y todavía los tengo después de tantos años, mira si eran buenos los calzados italianos.

Estuvimos 20 minutos tranquilos en el local, después se empezó a llenar de gente afuera y casi le tiran la vidriera al pobre tipo. Diego cuando se dio cuenta enseguida me mandó a buscar el auto porque los custodios lo cubrían a él. Intenté salir de la zapatería y me empujaron, me hicieron caer, me pisaron. ¡No sabes lo que fue eso! Era imposible salir con Maradona.

«Tengo más de 20 títulos, salí campeón del mundo con Boca y con River. Fui cuatro veces a Japón, ¡cuatro veces! Y en la Selección dejé mi vida, llegaba mucho tiempo antes de cada partido y me iba último. Y la gente no se acuerda de nada. No se acuerdan de los que pelearon en las Malvinas, mirá si se van a acordar de nosotros; olvidate que se acuerdan de mí. Fuimos campeones del mundo, campeones de América, somos los últimos que levantamos un trofeo importante con la Selección Argentina; y parece que se olvidaron».