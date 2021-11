En el marco de la última jornada de la IX edición de la Feria “Paraná Lee”, el ex gobernador Jorge Busti encabezó un panel sobre el libro de su autoría “Francisco Ramírez: 200 años de identidad entrerriana”. Estuvo acompañado por el abogado y profesor universitario Gonzalo García Garro, coautor de la obra que busca revalorizar la vida, obra y legado del Supremo Entrerriano.

En su alocución, brindada en el auditorio de la Escuela Del Centenario, Busti destacó los valores que guiaron la breve trayectoria del caudillo: “Era un hombre de una valentía singular, pero además de eso tenía ideas de avanzada para la época, como su decisión de abolir la pena de muerte, de poner en valor la importancia de la educación pública o el rol preponderante que le asignaba a las mujeres en el campo de batalla”.

El ex mandatario recordó que “Ramírez enfrentó todas las adversidades que existían hace doscientos años: en la Entre Ríos de entonces no existían rutas ni puentes, era preciso abrirse camino entre los montes y cruzar los caudalosos ríos prendidos de las crines de los caballos. En un contexto en el que había 20.000 personas en toda la provincia, Pancho transformó una paisanada indisciplinada en un ejército regular con táctica y estrategia y logró conformar la mejor caballería de la época. También se enfrentaba al azote de enfermedades para las que no existían vacunas, como el sarampión, la tuberculosis o la escarlatina”.

Ante un salón colmado pese a las altas temperaturas, Busti destacó “la calidad de la feria y la importancia de revitalizar un espacio de difusión para nuestros autores y editores en la capital de la provincia” En ese contexto, felicitó “por esta gran iniciativa al intendente Adán Bahl y al equipo de la Subsecretaría de Cultura de Paraná”.

Por su parte, Gonzalo García Garro destacó que “fue muy grato y reconfortante poder transitar este proceso de reivindicación de una figura tan importante para la historia entrerriana, como Ramírez, junto a una persona que también ya está dentro de la historia de nuestra provincia como es Jorge Busti”.

Estuvieron presentes el intendente de Paraná, Adán Bahl; los diputados provinciales Julio Solanas y Gustavo Zavallo; el concejal Sergio Elizar; el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Daniel Paduán y la subsecretaria de Cultura municipal, Carina Netto, entre otros.

