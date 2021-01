Bahillo descartó “por ahora” que se dé marcha atrás con la habilitación de actividades turísticas

El ministro de la Producción, Juan José Bahillo, llevó tranquilidad al sector turístico entrerriano al descargar por el momento cualquier retroceso en las habilitaciones a la actividad, como consecuencia del aumento de casos de coronavirus.

“No hay que olvidar que estamos en pandemia y si nos costó tanto volver a la actividad, casi ocho meses, la mejor manera de cuidar la actividad es cuidándonos nosotros”, dijo el ministro previo a aclarar: “No está en nuestro ánimo, y me parece que en esta etapa no cambiaría la situación, retroceder con las actividades o limitarlas, porque no está ahí el problema del crecimiento de los focos”.

Destacó que “donde hay actividad turística hay un prestador y un protocolo que cumplir, y ahí se lo cuida al vecino o al turista. El problema está en otro lugar”, sostuvo.

Igualmente, Bahillo entendió que las medidas punitivas “de alguna manera sirvieron en los primeros meses de la cuarentena para preparar el sistema de salud, hoy en día no son esas las herramientas por las cuales vamos a persuadir y convencer a los vecinos que nos acompañen en el cuidado que tenemos que tener de la salud en el marco de esta pandemia”.

El funcionario apeló a “la responsabilidad individual”, por entender que “es la manera de cuidarnos a nosotros y cuidar la actividad económica que tanto se resintió producto de esta pandemia”.

Desde Federación admitió: “Quería traerles la tranquilidad de que no estamos mirando con ánimos, por ahora, de retroceder, limitar las actividades turísticas, y ojalá no lo tengamos que hacer. La manera de no llegar es apelando a la responsabilidad personal, a la solidaridad, a la empatía”.