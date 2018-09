Crespo– A raíz de algunas informaciones a nivel provincial sobre recortes e inconvenientes con prestaciones y programas relacionados a personas con discapacidad, surgió en algunas familias a las que fueron suspendidos los turnos de Junta Evaluadora la inquietud y el temor de que este tipo de situaciones también afecte la renovación de los certificados de Discapacidad que se gestiona a través de Iprodi. Sobre el particular, Paralelo 32 entrevistó a la responsable del área de discapacidad, Licenciada en Trabajo Social, Evangelina Jacob.

– Se están venciendo algunos certificados de discapacidad y desde Iprodi se suspendieron los turnos de las Juntas Médicas, por lo que existe temor de que se dejen sin efecto las renovaciones.

– Respecto de los certificados de discapacidad todas las personas que tengan dudas, que se acerquen al área y que siempre estén atentos a la fecha de vencimiento. No hay inconvenientes con las renovaciones de los certificados de discapacidad, sí hay que tener en cuenta que todos tienen fecha de vencimiento. Ninguno es para siempre, como sí ocurría en otro momento. El máximo de plazo son 10 años, pero depende de la situación de cada persona la Junta Evaluadora define por cuántos años lo otorga. En el área de Discapacidad recomendamos que se fijen en el vencimiento y a principio de año se acerquen y vayan viendo cómo es cada año sobre la demora, para anticiparse a lo que pueda llegar a surgir, porque van cambiando criterios.

La persona se acerca, nosotros tenemos las planillas específicas para cada uno de los diagnósticos, con eso van al médico para que lo complete, se adjunta fotocopia de documento, recibo de cobro pensión o jubilación, si tiene o no obra social, estudios médicos que puedan complementar el diagnóstico, tratamiento específico fonoaudiológico, psicopedagógico, kinesiológico; en el caso que vayan a la escuela, también se adjunta el informe escolar, para que la Junta Médica pueda ver la cotidianeidad de la persona, las dificultades y avances a fin de determinar con mayor facilidad la renovación del certificado.

– ¿Hay certificados que no se renuevan?

– Hay personas que a partir de su diagnóstico tienen una rehabilitación y pueden mejorar su condición de salud. Entonces, hay casos, no son la mayoría, en que no se ha renovado. Por lo general los que no se renuevan son los que la vez anterior le otorgaron el certificado por un año, para asegurar la cobertura a la persona. Durante ese año se evalúa cómo avanza y si la Junta observa que ya mejoró, no se renueva. Hay casos en Crespo, pero son muy pocos.

Tenemos que saber que los integrantes de la Junta Evaluadora son capacitados por el Servicio Nacional de Rehabilitación, que se acerca a cada lugar periódicamente con ese fin. No se guían por una cuestión de sentido común ni por su profesión. Incluso, una vez que el certificado está otorgado, toda la documentación es controlada por el Servicio Nacional.

También vale destacar que cuando el certificado de discapacidad no se otorgue, quien lo gestiona tiene cinco días para volverlo a presentar y pedir otra Junta. Es una posibilidad que hemos utilizado, viajando incluso hasta Concordia o Villaguay, acompañando a la persona a la que en su momento la junta de Paraná no le otorgó el certificado y en algunos casos se logró o no, pero permite tener otra mirada, porque si dos Juntas Evaluadoras no lo otorgan es porque no se reúnen los requisitos que el servicio nacional exige. Es una cuestión a tener en cuenta.

– ¿Es frecuente que la Junta Médica suspenda un turno?

– Nos veníamos manejando muy bien con Iprodi en estos años, sin mayores inconvenientes. Actualmente por una cuestión puntual de un problema imprevisto y muy serio de un miembro de la Junta de Paraná, este mes se han suspendido los turnos que se habían dado y se están pasando para octubre. Nosotros estamos en contacto continuo con Iprodi y la idea es que si se soluciona la situación van a adelantar los turnos.

– ¿No pueden ir a otra Junta Médica que no sea la de Paraná, en el caso de aquellos a los que se les vence el certificado este mes y quedan sin cobertura por esta cuestión ajena a su voluntad?

– Por ahora no, es una decisión que toma Iprodi. Tienen cierta flexibilidad en cuanto al vencimiento, lo que no quita es que haya gente que se le está venciendo y no se pueda manejar. La idea es que la gente se acerque dos o tres meses antes del vencimiento, entonces con resuelve todas las cuestiones con tiempo, porque cuando uno va apurado puede faltarle documentación y la Junta puede pedir más cosas y para la persona es un desgaste.

La profesional sostuvo que desde el año pasado y actualmente, todavía, hay muchos vencimientos de certificados de discapacidad, precisamente porque el nuevo sistema surgió a partir de los años 2011 y 2012, y una gran parte de los certificados se extendieron a seis años.