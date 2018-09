Los viajes y la moda forman una dupla imbatible, ya que casi la mitad de los argentinos coinciden en que es importante verse lo mejor posible durante las vacaciones (42%). Ya sea que tenga un estilo práctico o siga las tendencias de la moda, el guardarropa de las vacaciones es una parte fundamental de cualquier viaje, tanto en los días previos de preparativos como durante el viaje en sí. Además, un 26% aseguró que se “anima a más” durante los viajes y se pone ropa más osada que lo normal.

Para los argentinos lo ideal es verse bien para sentirse genial

Las vacaciones representan ese momento en el que dejamos atrás las preocupaciones y nos sumergimos en un nuevo ambiente. Por eso, no resulta extraño que casi un quinto (22%) de los viajeros sientan más seguridad en sí mismos mientras están de vacaciones que en cualquier otro momento y quieran reflejar esto en sus fotos, sin importar cuál sea el escenario: un lindo departamento con balcón o un resort con una pileta infinita. El guardarropa de las vacaciones tiene un papel fundamental, ya que un 26% de los argentinos indica que la ropa que pone en la valija es el secreto para tener confianza en uno mismo durante las vacaciones, incluso en medio del relativo anonimato que garantizan los viajes (50).

Más allá de la confianza en uno mismo, el guardarropa de viaje tiene la capacidad de influir en el humor del día a día durante las vacaciones. Al ser consultados acerca de cómo el estilo que elegimos influye en nuestro ánimo, los viajeros indicaron que las tres emociones principales son la comodidad (61%), la relajación (45%) y la libertad (43%). Además, las cifras revelan que el estilo de las vacaciones dura mucho más que el viaje en sí, ya que más la mitad de los viajeros (60%) se sienten inspirados para hacer cambios en su look personal al volver de viaje.

Incentivo del estilo

Es normal que antes de viajar se pase por una etapa de estrés debido a todos los preparativos, como lo son la investigación, la planificación y el armado de las valijas. Casi la mitad de los argentinos coinciden en que es fundamental verse lo mejor posible durante las vacaciones (42%), ya que es muy probable que las fotos que saquen aparezcan en las redes sociales (38%).

Al planificar el guardarropa para las vacaciones, los viajeros buscan inspiración en los amigos (70%), la familia (63%), los programas de televisión (42%) y en los influencers de moda (41%), ya que en ellos encuentran ideas para definir la ropa que van a llevar al viaje. Pero también hay ciertos aspectos de las vacaciones que pueden revolucionar el estilo:

Aspectos de las vacaciones que revolucionan el estilo El 53% menciona la variedad y el estilo de las prendas disponibles en negocios y mercados locales El 41% se inspira en la cultura local El 45% adopta la influencia del estilo de la gente que vive en el lugar El 36% se deleita con los colores que ven El 26% busca inspiración en el paisaje El 10% recibe la influencia de sus compañeros de viaje y de lo que usan otros viajeros

Christian Cowan, reconocido diseñador de modas y embajador de Booking.com, comparte sus secretos de estilo: “no sorprende que lo que vemos a nuestro alrededor durante las vacaciones modifique el estilo de lo que usamos cuando estamos en casa. Estamos acostumbrados a vestirnos todo el tiempo de una manera determinada, pero cuando viajamos, nuestra mente se expande y nos abrimos a nuevas posibilidades de estilo, telas y colores. La mejor manera de inspirarnos es observando a la gente del lugar al que viajamos. Experimentar un poco con el estilo local para luego adaptarlo al look que usamos en casa puede hacernos sentir renovados, ya sea que empecemos a usar un peinado distinto, que probemos algún color más osado o que usemos algún pañuelo con un estampado local que llame la atención”.

Decile chau a la zona de confort

Y si de estilo se trata, los viajeros no le temen a abandonar la zona de confort mientras están de vacaciones para probar looks nuevos que resalten aspectos escondidos de su personalidad. Uno de cada cinco afirma que la ropa que usan durante las vacaciones es más brillante y colorida que la que usan a diario, mientras que un cuarto de los viajeros (26%) incluso eligen atuendos más osados durante sus vacaciones. Solo una pequeña minoría (12%) dice que prefieren un look más sobrio y tranquilo mientras están de vacaciones. Los viajes también pueden dar lugar a estilos que solo surgen durante las vacaciones:

Estilo Porcentaje de viajeros que probarían este estilo mientras están de viaje, pero nunca en casa: Calzado cómodo 36% Ropas cortas (shorts cortos, vestidos y polleras) 28% Anteojos de sol grandes (¡mientras más grandes, mejor!) 33% Sombreros grandes para protegerse del sol 26% Trajes de baños osados 20% Transparencias 16% Barba desprolija 12%

Christian Cowan agrega: “las vacaciones son el momento ideal para experimentar con el look, ya que el entorno nos permite ser un poco más atrevidos y probar estampados, texturas y accesorios. Además, nos ofrecen la posibilidad de probar estilos que no se nos ocurriría usar cuando estamos en casa, ya sea porque nos inspira una cultura o clima diferente. Cuando se trata del look para las vacaciones, tengo un solo consejo: ¡animate o sino quedate en casa!”

La investigación realizada por Booking.com entre más de 21.500 viajeros de 29 países revela cómo la moda influye en los viajes, en la confianza en uno mismo y en el estilo que elegimos durante y después de las vacaciones.