Por la sexta fecha de la Divisional C de la Asociación Paranaense de Futsal, este domingo 26 de agosto, el Club Atlético Sarmiento venció a José Hernández por 4 a 1. Los goles del Decano fueron convertidos por Marcelo Romero, Cristhian Schneider, Elbio Sanabria y Alan Gallardo. El encuentro se disputó en el reducto de Sportivo Urquiza.

El plantel del Rojo, dirigido por Abel Gallardo, estuvo compuesto por: Emanuel Villanueva, Gabriel Schonfeld, Alan Gallardo, Marcelo Romero, Cristhian Schneider, Mariano Regner, Nahuel Méndez, Alexis Schonfeld, Elbio Sanabria y Daniel Moreno.

Resultados

Esta sexta fecha dejó los siguientes resultados: Sarmietno 4 – José Hernández 1, Español 7 – Bajada Grande 4, Paracao 8 – Don Bosco C 6, Sportivo Urquiza 5 – Mariano Moreno C 4, Facultad de Ciencias Económicas 3 – Neuquén 0 y Colegio Don Bosco 7 – Mariano Moreno C 3.

Posiciones

Jugadas seis fechas, las posiciones están de la siguiente manera: Sarmiento 12, Ciencias Económicas 10, Español 9, Sportivo Urquiza 8, Mariano Moreno B y Mariano Moreno C 6, Colegio Don Bosco 5, Bajada Grande, Filial River y José Hernández 4, Paracao 3, Neuquén 1 y Don Bosco C 0.

Lo que se viene

El próximo fin de semana se jugará la séptima fecha con la siguiente programación: Sarmiento vs. Español, Colegio Don Bosco vs. Don Bosco C, Bajada Grande vs. Neuquén, Mariano Moreno B vs. Filial River, Sportivo Urquiza vs. Paracao y José Hernández vs. Mariano Moreno C. Libre: Facultad de Ciencias Económicas.