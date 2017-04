Hoy iniciará el Torneo Amistad para categorías infantiles y juveniles, organizado por la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. Los partidos tendrán los mismos horarios que el año pasado. Comenzando la jornada a las 14:00 hs con la Sub-13; 15:00 la Sub-11; luego, si los clubes poseen las Categorías Sub-9 y Sub-7, se disputará un partido entre dichas categorías, de lo contrario empezará el encuentro de Sub-15. La entrada tendrá un valor máximo de $40.

Zona Sur

Seguí FBC vs Unión (cambiaron la localia)

Viale FBC vs Cultural

Cañadita Central vs Sarmiento

Libre: Arsenal

Zona Centro

Atlético Litoral vs Independiente FCB

Deportivo Tuyango vs Atlético María Grande

Atlético Hernandarias vs Diego Maradona

Libre: Unión Agrarios Cerrito

Zona Norte

Unión FC vs Juventud Sarmiento

Deportivo Bovril vs Sauce de Luna

Atlético Hasenkamp vs Deportivo Tabossi

Libre: Juventud Unida