Luego de dos semanas de inactividad, el Torneo Amistad que organiza la Liga de Fútbol de Paraná Campaña para categorías juveniles e infantiles, volvió a la normalidad este sábado, donde se jugó la segunda fecha. En esta jornada quedó libre la Asociación Deportiva y Cultural.

Resultados Zona Sur

Sarmiento vs Viale F.B.C

Sub 15: 0 – 1 (Cristian Albornoz)

Sub 13: 1 – 0 (Matias Appelhans)

Sub 11: 5 – 1 (Valentino Gassmann -2- ,Thiago Kinderknecht, Tadeo Exner y Sebastian Arin)

Arsenal de Viale vs Unión

Sub 15: 2 – 0 (Isaias Sosa y Mariano Landra)

Sub 13: 0 – 3 (Joaquín Ríos, Santiago Manzo y Facundo Schimpf)

Sub 11: 0 – 1 (Vicente Rickert)

Seguí F.B.C vs Cañadita Central de Seguí

Sub 15: 1 – 1 (Ramiro Paul / Alan Machado)

Sub 13: 1 – 2 (Alejo Giraldi / Jordán Rodríguez y Lázaro Moreira)

Sub 11: 2 – 0 (Mauro Reula y Alejo Giraldi)

Tabla de Posiciones

Sub 15

Viale F.B.C 6

Cañadita Central 4

Unión 3

Arsenal 3

Seguí F.B.C 1

Cultural 0

Sarmiento 0

Sub 13

Unión 6

Sarmiento 4

Cañadita Central 4

Cultural 1

Viale F.B.C 1

Arsenal 0

Seguí F.B.C 0

Sub 11

Sarmiento 6

Unión 4

Seguí F.B.C 4

Cultural 1

Viale F.B.C 1

Cañadita Central 0

Arsenal 0

Próxima fecha (Tercera)

Cultural vs Sarmiento

Cañadita Central vs Arsenal

Viale F.B.C vs Seguí F.B.C

Libre: Unión