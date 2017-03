Crespo- El Diputado Provincial Esteban Vitor (Cambiemos) en declaraciones a Paralelo 32 indicó que “de ninguna manera se hará una cárcel en Crespo”.

El parlamentario, que viene acompañando las diferentes gestiones del municipio ante el Ministerio de Defensa para lograr el traspaso de los terrenos del Destacamento de Vigilancia 121 al patrimonio municipal dijo que “a raíz de la preocupación del intendente de Crespo, con quien estuvimos averiguando y rastreando respecto de la versión de instalar una cárcel federal en esa ciudad, en el ministerio de Defensa no había ninguna novedad y a través del Ministerio de Justicia del cual depende la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, descartaron de plano que se vaya hacer una cárcel federal ahí. Aparentemente –comentó- las versiones surgieron porque anduvo gente del servicio penitenciario haciendo un relevamiento de terreno, pero se descarta de plano que se instale una cárcel en las instalaciones del Ejército”.

– ¿Sus averiguaciones fueron canalizadas directamente con el ministro de Justicia, Germán Garavano?

– Con el Jefe de Gabinete del ministerio, Martín Casares, a él le transferimos la inquietud, nos pidió un tiempo y averiguó con el subsecretario de Asuntos Penitenciarios y a raíz de estos comentarios, aparentemente había llamado alguien de prensa preguntando, descartó de plano que se haga una cárcel ahí en Crespo. Sobre estos terrenos se viene trabajando para que l Ministerio de Defensa lo pase a la Municipalidad con la idea de hacer del lugar un centro cultural, educativo, recreativo, deportivo.

– ¿Pudo saber a qué se debe el relevamiento que está realizando el Ministerio de Justicia, con respecto a la presunta posibilidad de instalar nuevas cárceles federales?

– No, la verdad que no. Solamente me dijeron que se descartaba de plano hacer una cárcel en Crespo.

– ¿Admitieron que se hizo el relevamiento?

– Si, que hubo gente haciendo un relevamiento, pero de ninguna manera está la decisión de hacer la cárcel y se descarta de plano. Hay que dejarlo claro, para llevar tranquilidad.