Se desarrolló la Jornada sobre Fibromialgia y usos medicinales del Cannabis en la ciudad de Villaguay, contando con la participación de la Intendente Claudia Monjo, profesionales de la Salud como la Dra. Mariela Morante y el Dr. Santiago Matteoda, pacientes integrantes de la asociación ´Fibromialgia Paraná´ y ´Mamá Cultiva Paraná´, y la Diputada Nacional Carolina Gaillard (FpV-PJ), impulsora de la Ley de Cannabis Medicinal aprobada este año en el Congreso de la Nación. El encuentro fue organizado por la Carrera de Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y la Municipalidad de Villaguay.

“Tenemos que dejar bien en claro que el tema del cannabis medicinal es una cuestión de salud, no de adicciones ni un tema de seguridad, y así fue trabajado desde un comienzo en la Comisión de Acción Social y Salud Pública que presido en la Cámara de Diputados de la Nación”, explicó Gaillard en el inicio de la jornada. En este sentido, la impulsora de la Ley 27.350 de Cannabis Medicinal señaló que “este es un tema que nació de abajo hacia arriba: la sociedad civil lo acercó al Congreso y vino a golpear nuestras puertas para demandar una solución. Las madres de niños y niñas con epilepsia refractaria, nucleadas en Mamá Cultiva y CAMEDA (Cannabis Medicinal de Argentina), vinieron a nuestros despachos a plantearnos la necesidad de un marco legal que ampare su situación, ya que en la práctica sus hijos e hijas son pacientes que utilizan terapias a partir del aceite de cannabis, pero para la ley argentina su figura equivale a la de un narcotraficante, con lo descabellado que es eso”.

“Rápidamente recogí el guante porque me pareció una causa justa. Como representantes de la población en el Congreso Nacional, tenemos la posibilidad de resolverlo. Y en circunstancias como estas, el Estado debe contener y acompañar, no perseguir ni penalizar a familias que todo lo que buscan es una mejor calidad de vida”, expresó la diputada entrerriana. “Si en el mundo muchos países avanzaron en el tema y legalizaron y regularon el uso medicinal del cannabis, ¿por qué vamos a dejar a los miles de pacientes y sus familias a la deriva?”, agregó.

Carolina Gaillard explicó que si bien la ley que se aprobó no fue lo suficientemente abarcativa “es la ley que logramos, pero no es poco: fue un gran primer paso en este tema. El problema ahora lo tenemos con la reglamentación que realizó el Poder Ejecutivo Nacional de la ley que habíamos aprobado en el Congreso, ya que no respetan su espíritu”. En este sentido, la Presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados de la Nación señaló que “convirtieron una ley en un protocolo de salud, dejando a miles de pacientes sin posibilidad de acceso al tratamiento, con el agravante de exponerlos a una situación de ilegalidad que es una irracionalidad”.

De la jornada participaron además el Dr. Santiago Matteoda, médico cirujano especialista en dolor y cuidados paliativos; la Dra Romina Hartwing, especialista en Medicina General y Familiar; la Dra. Mariela Morante, médica certificada en tratamiento del dolor y cuidados paliativos, docente a cargo del curso de endocannabinología y terapéutica cannábica de la Facultad de Ciencias Médicas de La Plata; Carola Olavarría, de Mamá Cultiva Entre Ríos; y Viviana Viola, Secretaria de FERAC (Fibromialgia Entre Ríos – Asociación Civil).